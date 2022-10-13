Haberler Fenerbahçe ‘Orta saha’ ehlinde

‘Orta saha’ ehlinde

Jesus onbirde yine rotasyona gidecek. Ancak eksikler nedeniyle orta sahanın ‘formda ikilisi’ İsmail ile Crespo’nun yerleri garanti görünüyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 06:50
‘Orta saha’ ehlinde

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Fenerbahçe, sıkışık trafik nedeniyle AEK Larnaca karşısına yine rotasyonlu bir onbir ile çıkacak... Kalede bugün de Altay Bayındır yer alacak. Savunmada Gustavo Henrique ile Attila Szalai'nin oynaması bekleniyor. 3'lü defans olursa Serdar Aziz de bu ikiliye katılacak. Serdar'ın son dönemde dinlenme fırsatı bulamayan Szalai'nin yerine görev alma ihtimali de var. Sağ ve sol kenarda Osayi ile Alioski formaya yakınlar. Orta sahada Arao, Mert Hakan ve Zajc'ın yokluğunda İsmail Yüksek ile Crespo'nun yerleri garanti. Hücum hattı ise Jorge Jesus'a bağlı. Karagümrük maçında onbirde şans bulan İrfan Can, Emre Mor, Lincoln, Valencia ve Pedro'dan üçünün kulübeye çekilmesi gündemde. Bu durumda Rossi ve Batshuayi bir adım öne çıkıyor. İrfan ile Emre'nin bu ikiliye eşlik etmesi bekleniyor.
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