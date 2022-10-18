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Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon: 84-63 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Asvel Lyon karşı karşıya geldi. Temsilcimizin sahasında oynanan mücadele 84-63'lük skorla sarı-lacivertlilerin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 22:31
Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon: 84-63 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Asvel Lyon kozlarını paylaştı. Mücadele 84-63'lük skorla temsilcimizin galibiyetiyle sonuçlandı.

EuroLeague'e hızlı başlayıp 3'te 3 yapan sarı-lacivertliler, ikinci hafta maçında ise Maccabi Tel Aviv'i mağlup etmişti.

PERİYOTLAR

1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 25-19 Asvel Lyon

2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 42-36 Asvel Lyon

3. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 65-46 Asvel Lyon

4. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 84-63 Asvel Lyon

Kanarya, EuroLeague'de önümüzdeki maçta Valencia'yı konuk ederken, Asvel Lyon'da Maccabi Tel Aviv deplasmanında boy gösterecek.

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