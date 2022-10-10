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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Tam 9 golün atıldığı mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini uzatma dakikalarında Michy Batshuayi'nin attığı golle 5-4 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 09:21
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

ÖMER ÜRÜNDÜL - JORGE JESUS'UN ŞANSLI GECESİ!

Dün gece Kadıköy'de yüksek tempolu, bol aksiyonlu, bol gollü, seyir zevki üst düzey bir 90 dakika izledik.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

F.Bahçe, Crespo'nun güzel golüyle erken öne geçti. Ancak bu maça zihinsel olarak iyi hazırlanmış ve birçok kaliteli oyuncuya sahip Karagümrük, rakibin etkili takım presine olumlu tepki göstererek iyi pas yaparak, sahayı geniş kullanıyor, kora kor mücadele ediyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

Sonra iki güzel golle öne geçtiler. Ondan sonra Valencia'nın şık golüyle ilk yarı berabere bitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

İkinci devre, ilk yarının benzer görüntüsündeydi. İki takım da pes etmiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

F.Bahçe iki kere öne geçmesine rağmen yine bu avantajını koruyamadı ve uzatmanın son dakikalarında Batshuayi'nin attığı golle altın değerinde 3 puan kazanmış oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

Dünkü futbol şöleni de 9 golle sonlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

Şimdi gelelim dünkü genel gözlemlerime; F.Bahçe'nin geri dörtlüsü başta iki stoper olmak üzere son derece kötü oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

Her ne kadar ofansif, riskli futbol oynasan da müthiş pres yapan ve devamlılığı olan Crespo ve İsmail gibi iki ön liberon varken, 4 gol yemenin hiçbir makul açıklaması yoktur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

Dün gece F.Bahçe'de Crespo, İsmail ve Valencia dışında iyi oynayan bir oyuncu yoktu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

Kaleci Altay'da da düşüş devam ediyor. Jorge Jesus şanslı bir gece yaşadı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

Öyle ki maç içinde yenen 4. golden sonra son zamanlarda hiç görev vermediği Serdar Dursun'dan dahi medet umdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ömer Üründül'den flaş Jorge Jesus yorumu! "Şanslı bir gece yaşadı"

Herhalde bu maç üzerinde öz eleştiriler yapacaktır.

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