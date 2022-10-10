FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a flaş eleştiri! "Sıkıntı var"

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşılaştı.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf 5-4'lük skorla sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe adına gecenin en çok konuşulan isimlerden biri Altay Bayındır oldu.
Son haftalardaki performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilen milli kaleci, penaltıya sebebiyet vermesi sonrası bazı taraftarlar tarafından yuhalandı.
Bazı taraftarlar ise Altay'ı alkışlarken, takım arkadaşları ve Jorge Jesus da 24 yaşındaki kaleciye sahip çıktı.
"ALTAY'A VERİLEN TEPKİLER NORMAL DEĞİL"
Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Altay'a verilen tepkiyi normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli. Sadece işler iyi giderken değil. Bu alışık olduğum bir durum değil. Taraftarların kazanırken de kaybederken de oyuncularına sevgi göstermeleri lazım. Oyunculara kötü giderken daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay çok iyi bir kaleci. Milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir. Bütün taraftarların böyle düşünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi TRT Spor'da yorumlayan eski futbolcu Nihat Kahveci ise Altay Bayındır'ı sert bir şekilde eleştirdi. Kahveci'nin Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçıyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"ÇOK KEYİF ALDIM"
"Ben futbol sever olarak çok keyif aldım. İki takım taraftarlarına Allah sabır versin. Hüznü, sevinci hep bir arada yaşadılar. Üzüntüyü de mutluluğu da en üst seviyede yaşadılar. Maç 5-4 bitti. Birine sorsan 'seri penaltı mı atıldı?' der"
"Son dakikaya kadar maçı bırakmayan, golü arayan bir Fenerbahçe vardı. 2020'den sonra kalesinde ilk kez 4 gol yiyen bir Fenerbahçe vardı.
Hoca burayı analiz eder "biz niye 4 gol yedik" diye. Jesus'lu Fenerbahçe için ne diyorduk. Çok umursamaz bazen. 4-3 kazanır, 3-2 kazanır. Yeter ki kazansın. Son dakikaya kadar gol arıyor zaten"
"BATSHUAYI KADIKÖY'Ü SEVİYOR
"Batshuayi net bir şekilde Kadıköy'ü seviyor. Dinamo Kiev'de de son anda attı. Larnaca'da attı ve bu maç son dakika golü muhteşem son vuruş.
Son vuruşlarını eleştirdiğimiz Batshuayi, Fenerbahçe idmanlarından sonra çok fazla gol vuruşu çalışmış. 3 gol attı. 3'üde birbirinden klas.
Bu maçın başlığını "Batshuayi Kadıköy'ü seviyor" olarak atabiliriz. Kolay bir şey değil. Beşiktaş 'ta öyle bir sezon yaşadı ki attıklarından çok kaçırdıklarıyla anıldı.
Orayı bırakmış, yepyeni bir sayfa açmış kendine. Ben Kadıköy'ün çocuğuyum dercesine oynuyor. Valencia da kaçırıyor taraftarı kızdırıyor ve 'buyrun hat-trick' diyor"
"ALTAY'DA SIKINTI VAR"
"Fenerbahçe'de şu sorun var. Biz bu takımın hep tutanını övüyorduk, atan eksik diyorduk. Şimdi de atan taraf çok iyi tutan Altay'da sıkıntı var.
İkisi bir arada olursa ne olur bilemiyorum. Altay'ı kaybetmemek lazım. Bu sene neden bu performansı gösteriiyor? Bunu sormak lazım."