FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a flaş eleştiri! "Sıkıntı var"

"ALTAY'A VERİLEN TEPKİLER NORMAL DEĞİL"

Portekizli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Altay'a verilen tepkiyi normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli. Sadece işler iyi giderken değil. Bu alışık olduğum bir durum değil. Taraftarların kazanırken de kaybederken de oyuncularına sevgi göstermeleri lazım. Oyunculara kötü giderken daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay çok iyi bir kaleci. Milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir. Bütün taraftarların böyle düşünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.