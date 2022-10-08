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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi çalışmaları hız kazanmış durumda. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un onayıyla sağ kanat için flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'nın Wolverhampton'ın yıldız ismi için harekete geçeceği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Ayrıca Kanarya, 2 kez berabere kaldı ve 1 mağlubiyet yaşadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Fenerbahçe, 7 hafta sonunda 14 puanla 7. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise lider konumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Portekizli hocanın, asıl pozisyonu sağ kanat olan ve hücumun çeşitli bölgelerinde görev alan bir ismin kadroya katılmasını istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Transfer edilmesi planlanan isim Wolverhampton'un yıldız oyuncusu Adama Traore.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Jorge Jesus, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna onay verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Geçen sezon Barcelona'da kiralık oynayan Traore, güçlü fiziğiyle biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Bir ara Galatasaray'ın da ilgilendiği Mali asıllı İspanyol futbolcunun ara transferde bonservisiyle alınması hedefleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Traore'nin Wolverhampton ile 2023 yılında sözleşmesi sona eriyor.

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