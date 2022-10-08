FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
Jorge Jesus'un öğencileri Süper Lig'de 7 maça çıktı.
Sarı-lacivertliler, 7 karşılaşmada 4 galibiyet aldı.
Ayrıca Kanarya, 2 kez berabere kaldı ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, 7 hafta sonunda 14 puanla 7. sırada bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise lider konumda.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda 3 maç sonunda 7 puana ulaştı.
Yaz ayında kadrosunu, Luan Peres, Joao Pedro, Michy Batshuayi, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Gustavo Henrique, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Joshua King, Ezgjan Alioski ve Bruma ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde ocak ayı transfer dönemi de hareketli geçecek.
Fenerbahçe bol alternatifli kadrosu olsa da ara transferde yeni takviyeler yapmaya hazırlanıyor.
Portekizli hocanın, asıl pozisyonu sağ kanat olan ve hücumun çeşitli bölgelerinde görev alan bir ismin kadroya katılmasını istediği ifade edildi.
Transfer edilmesi planlanan isim Wolverhampton'un yıldız oyuncusu Adama Traore.
Jorge Jesus, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna onay verdi.
Geçen sezon Barcelona'da kiralık oynayan Traore, güçlü fiziğiyle biliniyor.
Bir ara Galatasaray'ın da ilgilendiği Mali asıllı İspanyol futbolcunun ara transferde bonservisiyle alınması hedefleniyor.
Traore'nin Wolverhampton ile 2023 yılında sözleşmesi sona eriyor.