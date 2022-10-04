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Kelepçe Gustavo

Derbide Fenerbahçe'nin en iyilerinden birisi Gustavo Henrique idi... Brezilyalı stoper, siyah-beyazlıların gol silahı Wout Weghorst'a adeta adım attırmadı. Hollandalı oyuncu 11 hava topundan sadece 1'ini alabildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Kelepçe Gustavo
Derbide Fenerbahçe'nin en iyilerinden birisi Gustavo Henrique idi... Brezilyalı stoper, siyah-beyazlıların gol silahı Wout Weghorst'a adeta adım attırmadı. Hollandalı oyuncu 11 hava topundan sadece 1'ini alabildi. Gustavo ise 7 hava mücadelesinin 6'sını, 13 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. Bir top çalıp, 3 uzaklaştırma yaptı... Gustavo'nun partnerleri Attila Szalai ile Serdar Aziz de hatasız oynadılar.
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