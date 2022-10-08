Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Geçtiğimiz sezon RB Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin altında kalmasının ardından ülkesi Almanya'da Augsburg'a kiralık olarak gönderilen Mergim Bresiha, adeta küllerinden yeniden doğdu.
Geçtiğimiz sezon RB Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin altında kalmasının ardından ülkesi Almanya'da Augsburg'a kiralık olarak gönderilen Mergim Bresiha, adeta küllerinden yeniden doğdu.
FENERBAHÇE DÖNEMİ
Berisha 2021 yazında 5 milyon euro karşılığında Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
24 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 33 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.
KADRODA YER BULAMADI
Fenerbahçe'nin hücum hattına Joshua King, Joao Pedro ve Michy Batshuayi'yi eklemesinin ardından Alman futbolcu Augsburg'un yolunu tutmuştu.
BAYERN MÜNİH'İ YIKTI
Kiralık olarak Augsburg'a imza atan Berisha, yeni takımına hızlı bir giriş yaptı.
24 yaşındaki forvet, Bundesliga'da 4 maçta 1 gol, 2 asistle skor katkısı verdi.
Geçtiğimiz haftalarda attığı golle Augsburg'a Bayern Münih karşısında tarihi bir zafer yaşattı.
ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRI
Berisha'nın etkili performansları birçok ismin dikkatini çekti.
Alman futbolunun efsane isimlerinden Dietmar Hamann, golcü futbolcu için sürpriz bir çağrıda bulundu.
Alman basınında yer alan habere göre Berisha'ya övgü dolu sözler sarf eden Hamann, golcü futbolcunun Dünya Kupası'na götürülmesi yönünde gelen bir soruya cevap verdi.
Hamman, "Neden olmasın? Niclas Füllkrug hakkında konuşuyorsak, o zaman gerçekten Berisha hakkında da konuşmamız gerekiyor.
Gerçek bir santrforu gözümüzden kaçırıyoruz. Benim için Berisha hala en iyi çözüm. Neden bir kereliğine oyuncuyu davet etmiyoruz." sözlerini dile getirdi.
BENZER ÇAĞRI REUTER'DEN
Geçtiğimiz günlerde Augsburg Teknik Direktörü Stefan Reuter de benzer bir çağrıda bulunurken Berisha için "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir." ifadelerini kullanmıştı.
2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Berisha'nin güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. Yıldız golcü, kiralık olarak Alman ekibinde forma giyiyor.
Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.