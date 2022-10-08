Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Fenerbahçe'nin sezon başında Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, attığı gollerle ve oynadığı futbolla göz dolduruyor. Berisha, Augsburg'un Bayern Münih karşısındaki zaferinde attığı golle büyük rol oynamıştı. Bununla beraber Mergim Berisha için Alman efsanesi konuştu ve Dünya Kupası kapılarını yeniden açtı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 13:53
Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Geçtiğimiz sezon RB Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin altında kalmasının ardından ülkesi Almanya'da Augsburg'a kiralık olarak gönderilen Mergim Bresiha, adeta küllerinden yeniden doğdu.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

FENERBAHÇE DÖNEMİ
Berisha 2021 yazında 5 milyon euro karşılığında Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

24 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 33 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

KADRODA YER BULAMADI
Fenerbahçe'nin hücum hattına Joshua King, Joao Pedro ve Michy Batshuayi'yi eklemesinin ardından Alman futbolcu Augsburg'un yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

BAYERN MÜNİH'İ YIKTI
Kiralık olarak Augsburg'a imza atan Berisha, yeni takımına hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

24 yaşındaki forvet, Bundesliga'da 4 maçta 1 gol, 2 asistle skor katkısı verdi.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Geçtiğimiz haftalarda attığı golle Augsburg'a Bayern Münih karşısında tarihi bir zafer yaşattı.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NA ÇAĞRI
Berisha'nın etkili performansları birçok ismin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Alman futbolunun efsane isimlerinden Dietmar Hamann, golcü futbolcu için sürpriz bir çağrıda bulundu.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Alman basınında yer alan habere göre Berisha'ya övgü dolu sözler sarf eden Hamann, golcü futbolcunun Dünya Kupası'na götürülmesi yönünde gelen bir soruya cevap verdi.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Hamman, "Neden olmasın? Niclas Füllkrug hakkında konuşuyorsak, o zaman gerçekten Berisha hakkında da konuşmamız gerekiyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Gerçek bir santrforu gözümüzden kaçırıyoruz. Benim için Berisha hala en iyi çözüm. Neden bir kereliğine oyuncuyu davet etmiyoruz." sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

BENZER ÇAĞRI REUTER'DEN
Geçtiğimiz günlerde Augsburg Teknik Direktörü Stefan Reuter de benzer bir çağrıda bulunurken Berisha için "Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz olursa forvetimiz Mergim Berisha değerlendirilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Berisha'nin güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. Yıldız golcü, kiralık olarak Alman ekibinde forma giyiyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha Almanya'da gündem oldu! Kariyer müjdesi...

Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

DİĞER
Son dakika: Haaland'ın maaşı duyanları şaşkına çevirdi! İhraç için flaş başvuru...
Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara'ya veda! Sahnede son kez! Deli Yürek, Kurtlar Vadisi ve nicesi...
Bakasetas kariyerinde ilk peşinde! Gol atarsa...
Pepe Beşiktaş'ı pişman etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Serdar Dursun: G.Saray'a gidebilirim
Jesus yıldız ismi onayladı! Yönetim harekete geçti
Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim Cumartesi
KPSS ÖN LİSANS ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Ön Lisans son 5 yıl çıkmış soru ve PDF çözümleri - KPSS Çıkmış Sorular PDF İNDİR
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ABD'li guardı transfer etti Beşiktaş ABD'li guardı transfer etti 14:16
Dursun Özbek ve futbolcular G.Saray NEF maçında Dursun Özbek ve futbolcular G.Saray NEF maçında 14:10
Bologna-Sampdoria maçı ne zaman? Bologna-Sampdoria maçı ne zaman? 14:09
Milan-Juventus maçı ne zaman? Milan-Juventus maçı ne zaman? 14:04
Berisha'ya 'kariyerinin müjdesi' yolda! Efsane konuştu Berisha'ya 'kariyerinin müjdesi' yolda! Efsane konuştu 13:53
Gasly'den kariyeri hakkında kritik karar! Gasly'den kariyeri hakkında kritik karar! 13:26
Daha Eski
Bakasetas kariyerinde ilk peşinde! Gol atarsa... Bakasetas kariyerinde ilk peşinde! Gol atarsa... 13:19
Giresunspor - BJK maçı saat kaçta? Giresunspor - BJK maçı saat kaçta? 13:02
Sassuolo-Inter maçı ne zaman? Sassuolo-Inter maçı ne zaman? 12:44
Serdar Dursun: G.Saray'a gidebilirim Serdar Dursun: G.Saray'a gidebilirim 12:39
Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 12:38
Olay transfer atağı! Rıdvan İstanbul devine... Olay transfer atağı! Rıdvan İstanbul devine... 12:32