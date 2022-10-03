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Fenerbahçe AEK Larnaca maçının hazırlıklarına başladı

Son olarak Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler, derbinin ardından hız kesmeden çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 18:40
Fenerbahçe AEK Larnaca maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, perşembe akşamı sahasında AEK Larnaca ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Beşiktaş karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Luan Peres ve Joshua King'in ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, 4 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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