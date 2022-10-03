Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

AEK Larnaca yöneticisi Kyriakos Demetriou, Fenerbahçe maçı öncesi ülkesinin basınına değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
AEK Larnaca yöneticisi Kyriakos Demetriou, Fenerbahçe maçı öncesi ülkesinin basınına değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
"Maç sonucu ve böyle bir skorla maçtan ayrılmamız (Anorthosis'e karşı kazanılan zafer hakkında) memnuniyetle karşılandı.
Amacımız, kaybedilen puanları telafi etmek için kazanabileceğimi yolları denemekti.
Maçın skoru, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız tarihi maç öncesi bize güven veriyor.
İstanbul'da, çok daha büyük bütçeli, başka bir devle oynayacağız.
Avrupa'da, her rakibin gözünün içine bakabileceğimizi, onlardan korkmadığımızı kanıtladı.
Bunu, Perşembe günü de yapacağız.
Pek çok özelliği olan bir maç olacak ama biz bu şartlara alışız.
Takımdaki herkes, iyi bir sonuç alma potansiyeline sahip olduğumuzu biliyor.
"CEHENNEM BİZİ BEKLİYOR"
Fenerbahçe'nin stadında, cehennem bizi bekliyor.
Bu, bize büyük motivasyon kaynadğı oldu.
Ádám Gyurcsó, attığı gollerle bizi şaşırtmaktan vazgeçmiyor.
Zamanı geldiğinde onunla da yolumuza devam edeceğimizi açıklayacağız."
FENERBAHÇE AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN?
Temcilsimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları 3. maçını AEK Larnaca ile oynayacak.
Sarı lacivertliler, 6 Ekim Perşembe günü AEK Larnaca'yı Ülker Stadı'nda ağırlayacak.
Maç öncesi Fenerbahçe, 4 puanla 2. sırada bulunurken, AEK Larnaca 3 puanla 3. sırada yer alıyor.