Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

UEFA Avrupa Ligi grup maçında temsilcimiz Fenerbahçe, AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi AEK Larnaca yöneticisi, ülkesinin basınına konuştu. İdareci Kyriakos Demetriou, yaptığı açıklamada kendilerini, Ülker Stadı'nda 'Cehennemin' beklediğini ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 16:24
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

AEK Larnaca yöneticisi Kyriakos Demetriou, Fenerbahçe maçı öncesi ülkesinin basınına değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

"Maç sonucu ve böyle bir skorla maçtan ayrılmamız (Anorthosis'e karşı kazanılan zafer hakkında) memnuniyetle karşılandı.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

Amacımız, kaybedilen puanları telafi etmek için kazanabileceğimi yolları denemekti.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

Maçın skoru, İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız tarihi maç öncesi bize güven veriyor.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

İstanbul'da, çok daha büyük bütçeli, başka bir devle oynayacağız.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

Avrupa'da, her rakibin gözünün içine bakabileceğimizi, onlardan korkmadığımızı kanıtladı.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

Bunu, Perşembe günü de yapacağız.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

Pek çok özelliği olan bir maç olacak ama biz bu şartlara alışız.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

Takımdaki herkes, iyi bir sonuç alma potansiyeline sahip olduğumuzu biliyor.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

"CEHENNEM BİZİ BEKLİYOR"
Fenerbahçe'nin stadında, cehennem bizi bekliyor.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

Bu, bize büyük motivasyon kaynadğı oldu.

Fenerbahçe maçı öncesi AEK Larnaca yöneticisi konuştu! "Cehennem bizi bekliyor"

Ádám Gyurcsó, attığı gollerle bizi şaşırtmaktan vazgeçmiyor.

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