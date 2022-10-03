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FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den derbi sonrası flaş açıklama!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası görüşlerini belirten Serdar Aziz, "Hocamız, 'Real Madrid'e karşı bile oynasanız, 3 puan için oynayacaksınız' diyor." Daha çok maç oynayacağız, daha çok derbi oynayacağız. Üstesinden geleceğiz inşallah" dedi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 08:56
FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den derbi sonrası flaş açıklama!

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından Beyaz TV'ye konuştu. Serdar Aziz yaptığı açıklamada, "Sakatlık uzun sürdü. 2.5 ay gibi. Dönüşü de zor bir derbi maça geldi. Kazanmak isterdik ama olmadı iyi mücadele ettik. En önemlisi sağlıklı bir şekilde derbiyi bitirdik. Bundan sonra her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Sakatlığını atlattığını belirten tecrübeli oyuncu, "Kasığımda bir yırtık vardı. Tahmini süre 2-2.5 ay gibiydi. Bunu da tamamladım. Daha önceki maçlarda da oynayabilirdim ama riske girmedim, doğru zamanda oynamayı bekledim. Şu an her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'a övgü dolu sözler sarf eden Serdar Aziz, "Hocamız, dünyanın en önemli teknik direktörlerinden birisi. Takıma da güveniyor. Onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oluruz" açıklamasını yaptı.

Başarılı savunmacı, "3 puan için geldik. İlk yarı iyi oynadık, skoru yakalayabilirdik. İkinci yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik ama biz hangi maç olursa olsun kazanmak için oynuyoruz. Hocamız, 'Real Madrid'e karşı bile oynasanız, 3 puan için oynayacaksınız' diyor." Daha çok maç oynayacağız, daha çok derbi oynayacağız. Üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

Serdar Aziz 'Bu sene o sene mi?' sorusuna ise "Tabii ki, inşallah" cevabını verdi.

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