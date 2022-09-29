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Jurgen Klopp’a Szalai önerisi

Macaristan Milli Takımı'ndaki performansı Attila Szalai'yi bir kez daha Avrupa'da ilgi odağı yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Jurgen Klopp’a Szalai önerisi

Macaristan Milli Takımı'ndaki performansı Attila Szalai'yi bir kez daha Avrupa'da ilgi odağı yaptı. Liverpool. com internet sitesi, "Klopp, 32 yaşına gelen ve yaşlanan Virgil van Dijk ve Joel Matip'in bulunduğu savunma hattını düşünmek zorunda. Bu oyuncuların varisleri kadroya dahil edilmeli. Seçeneklerden biri kendi ülkesinde Macar Van Dijk olarak anılan Attila Szalai olabilir. Harika fiziksel özellikleriyle hızlı ve topa son derece hakim olan Szalai, Uluslar Ligi'nde bir kez daha övgü aldı" ifadelerini kullandı.

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