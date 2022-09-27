Haberler Fenerbahçe Peres ve King alarmı

Peres ve King alarmı

Ağrılarından dolayı milli takımından affını isteyen Joshua King ile Rennes maçında sakatlanan Luan Peres Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 06:50
Peres ve King alarmı

Sağlık kurulu iki oyuncunun tedavileri ile yakından ilgileniyor. İki ismin de durumları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

AL JAZİRA NOVAK'A TALİP
Kadroda düşünülmeyen ve lisansı çıkarılmayan Filip Novak'a talip çıktı. Al Jazira'nın Çekyalı sol bek için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri kulübünün transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor... Fenerbahçe'ye 2020'de Trabzonspor'dan bedelsiz gelen Novak, geçen sezon 27 maçta forma giyip, 3 gol+3 asist üretmişti.


ALTAY YURT DIŞINA GİTMELİ
Eyüpspor'da kariyerini sürdüren Harun Tekin, F.Bahçe dönemi ile ilgili konuştu. "Yeni yapılanma vardı. O yıllar zor geçmişti. Sözleşmem bitti ayrıldım" diyen 33 yaşındaki file bekçisi, Altay ile hala görüştüklerini belirterek, "Altay'ın çok yetenekli olduğu belliydi. Önünde uzun yıllar var. Burada misyonunu tamamladıktan sonra Avrupa'da oynamalı" dedi.

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