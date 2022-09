Jorge Jesus Alanyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası karşılaşmayı değerlendiren Jesus, Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor, her maç hocalarının istediklerini daha iyi şekilde yapıyorlar. 20 gol attık. Ne kadar tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Hala daha iyi olabiliriz. Takımımı tebrik ediyorum. Tadını çıkaracağız. Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların bir anlamı olur. Bu bir takım çalışması. Kaleci İrfan hariç kadrodaki tüm oyuncular ilk 11 başladı. Takım olduğumuzun bir göstergesi bu." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OLURSAK REKORLARIN ANLAMI OLUR

Goll rekoru hakkında konuşan Jesus, "Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların bir anlamı olur. Bu bir takım çalışması. Kaleci İrfan hariç kadrodaki tüm oyuncular ilk 11 başladı. Takım olduğumuzun bir göstergesi bu. Fenerbahçe için oynadığı rakibin hiçbir önemi yok. Ezeli rakibimize saygı duyuyoruz. Her maç olduğu gibi, çalışmalarımızı ve disiplinimizi sürdüreceğiz." dedi