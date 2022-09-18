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Fenerbahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u mücadele edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmadan zaferle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu tehlikesi yaşanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 12:00
Fenerbahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu...

Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu...

ROTASYON YAPILACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu...

Portekizli teknik adam, 2 gün önce deplasmanda Rennes ile mücadele vermeleri sebebiyle takımında çok sayıda değişikliğe gidecek.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu...

FERDİ KADIOĞLU TEHLİKESİ

Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor.

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu...

Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

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