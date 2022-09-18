Fenerbahçe - Alanyaspor maçında penaltı kararı! İşte o anlar

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı.
Sarı-lacivertliler, ilk yarının son anlarında penaltı kazandı. Joao Pedro ceza sahası içinde Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Pozisyonu süzen hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Joao Pedro penaltıdan yararlanamadı. Alanyaspor kalecisi Runarsson köşeyi doğru tahmin ederek penaltıyı kurtardı.
İşte o anlar...
Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır