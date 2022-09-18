Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Alanyaspor maçı - CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta oynanacak? İlk 11'leri

Fenerbahçe Alanyaspor maçı - CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta oynanacak? İlk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor, 7. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 18:57 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 19:14
Fenerbahçe Alanyaspor maçı - CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta oynanacak? İlk 11'leri

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek. 2 takımda milli takım arasına galibiyetle gitmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesi iki takımında ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Alioski, Szalai, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Pedro

Alanyaspor: Runarsson, Balkovec, Fatih, Furkan, Pereira, Fer, Efkan, Zinedine Ferhat, Efecan, Candeias, Hassan

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

👉 Fenerbahçe - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.

DİĞER
20 yaşındaki Türk golcü Arda Çınkır, Filipinler Ligi'ni sallıyor! Bir devrede 4 gol attı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Pamuk üreticisine dekar başı desteği 76 liradan 271 liraya yükselttik
İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bir bir açıkladı! İşte Arda'nın bilinmeyenleri
F.Bahçe Alanyaspor maçının VAR'ı açıklandı
EYT'de 3'lü maaş hesabının detayları belli oldu!
ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı
BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum Manisa'ya takıldı! Bodrum Manisa'ya takıldı! 18:46
Everton 3 puanı tek golle aldı! Everton 3 puanı tek golle aldı! 18:26
Monza Juve'yi devirdi! Monza Juve'yi devirdi! 18:21
Gol düellosunda 3 puan Samsunspor'un Gol düellosunda 3 puan Samsunspor'un 18:17
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim... Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız isim... 18:11
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Geri çekilirsen..." Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Geri çekilirsen..." 18:10
Daha Eski
İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon 17:49
Orkun Kökçü attı Feyenoord kazanamadı! Orkun Kökçü attı Feyenoord kazanamadı! 17:28
9. saniyede kırmızı kart gördü! 9. saniyede kırmızı kart gördü! 17:00
F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 16:59
UEFA tarihi görüşmeyi İstanbul'da yapacak! UEFA tarihi görüşmeyi İstanbul'da yapacak! 16:53
İspanya - Fransa maçı saat kaçta? İspanya - Fransa maçı saat kaçta? 16:53