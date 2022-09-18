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FENERBAHÇE ALANYASPOR CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Hüseyin Göçek görev yapacak. Milli araya galibiyet ile girmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:41
FENERBAHÇE ALANYASPOR CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?


FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 18 Eylül Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

FENERBAHÇE'DE ROTASYON YAPILACAK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adam, 2 gün önce deplasmanda Rennes ile mücadele vermeleri sebebiyle takımında çok sayıda değişikliğe gidecek. Fransız ekibi karşısında süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olan Willian Arao, Miguel Crespo, Fedi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor. Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.


İKİ TAKIM ARASINDA 13. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.

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