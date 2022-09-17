Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

2010-2011 sezonunda Türkiye'ye gelen Miroslav Stoch kariyerinde başka bir sayfa açıyor.
Geçtiğimiz sezon Çek Cumhuriyeti 1. Lig'inde Slovan Liberec forması giyen Stoch kariyeri için flaş bir karar aldı.
2010-2011 sezonunda Türkiye'ye gelen Miroslav Stoch kariyerinde başka bir sayfa açıyor.
Geçtiğimiz sezon Çek Cumhuriyeti 1. Lig'inde Slovan Liberec forması giyen Stoch kariyeri için flaş bir karar aldı.
Hollanda basınında yer alan habere göre, Eski FC Twente oyuncusu geçen sezon Çek orta masa Slovan Liberec için oynadı, ancak şimdi 3. lig ekibi Motorlet Prag için ter dökecek ifadelerini kullandı.
Çek gazeteci Ludek Mádl, "Stoch hala kulüpsüzdü ve bir süre Motorlet Prag'da eğitim gördü ve şimdi orada yarım sezonluk bir sözleşme imzaladı." ifadelerini kullandı.
Stoch Ağustos 2020'den Şubat 2021'e kadar kulüpsüzdü.
2021'den sonra Polonyalı Zaglebie Lubin onu aldı. Bir süre kulübü yoktu, ancak Eylül 2021'de Slovan Liberec ile futbol oynamaya başladı.
Zaglebie Lubin takımında forma şansı bulamayan Stoch, Çekya 3. lig ekiplerinden Motorlet Prag için ter dökecek.
Stoch, Fenerbahçe formasıyla 122 karşılaşmada görev aldı.
4 sezon sarı lacivertli formayı giyen Stoch, 20 gol katkısı sağladı.
Stoch, 2012 yılında Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği'ne attığı gol ile Puskas ödülünün sahibi olmuştu.
Slovak oyuncu kariyerinde, Nitra, Chelsea PAOK Al Ain, Bursaspor Slavia Prag, Zaglebie Lubin, Slovan Liberec ve Fenerbahçe takımlarında forma giydi.
Slovakya Milli Takım formasını 56 karşılaşmada giyen oyuncu 6 gol kaydetti.
Miroslav Stoch, Chelsea'dan 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.