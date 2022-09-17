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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu. Sarı lacivertlilerin 2010-2011 sezonunda kadrosuna kattığı Slovak yıldız Çekya'nın 3. lig ekibine transfer oldu. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:49 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 16:50
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Hollanda basınında yer alan habere göre, Eski FC Twente oyuncusu geçen sezon Çek orta masa Slovan Liberec için oynadı, ancak şimdi 3. lig ekibi Motorlet Prag için ter dökecek ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Çek gazeteci Ludek Mádl, "Stoch hala kulüpsüzdü ve bir süre Motorlet Prag'da eğitim gördü ve şimdi orada yarım sezonluk bir sözleşme imzaladı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Stoch Ağustos 2020'den Şubat 2021'e kadar kulüpsüzdü.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

2021'den sonra Polonyalı Zaglebie Lubin onu aldı. Bir süre kulübü yoktu, ancak Eylül 2021'de Slovan Liberec ile futbol oynamaya başladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Zaglebie Lubin takımında forma şansı bulamayan Stoch, Çekya 3. lig ekiplerinden Motorlet Prag için ter dökecek.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Zaglebie Lubin takımında forma şansı bulamayan Stoch, Çekya 3. lig ekiplerinden Motorlet Prag için ter dökecek.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Stoch, Fenerbahçe formasıyla 122 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

4 sezon sarı lacivertli formayı giyen Stoch, 20 gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Stoch, 2012 yılında Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği'ne attığı gol ile Puskas ödülünün sahibi olmuştu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Slovak oyuncu kariyerinde, Nitra, Chelsea PAOK Al Ain, Bursaspor Slavia Prag, Zaglebie Lubin, Slovan Liberec ve Fenerbahçe takımlarında forma giydi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Slovakya Milli Takım formasını 56 karşılaşmada giyen oyuncu 6 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch Motorlet Prag'a transfer oldu

Miroslav Stoch, Chelsea'dan 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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