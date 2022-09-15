Haberler Fenerbahçe Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

21 yaşında Beşiktaş'ta çalışarak 'Avrupa'nın en genç antrenörü' olan, Süper Lig'in birçok kulübünde görev yapan antrenör Selçuk Erdoğan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:13 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:21
Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Selçuk Erdoğan, Genç Milli Takım'ı çalıştırmanın en büyük hayali olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Birçok kulüpten teklif aldım ancak ben açıkçası Genç Milli Takımlar tarafında çalışma taraftarıydım. Öyle de gelişmeler vardı. Benim Türkiye bazında hayalim orası.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Genç oyuncuları vitrine taşımak, özellikle U-19, U-17 takımları bazında. Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak, onlara öncü olmak çocukluktan beri hayalim. Umarım yakın zamanda gerçekleşir. Hamit Altıntop'un böyle bir girişimi vardı o dönemde.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Ondan dolayı bir sezonumu riske ettim, beklemede kaldım. Değer miydi derseniz açıkçası değerdi. Feda olsun." Genç antrenör geçmiş dönemlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif almasının perde arkasını açıkladı. Skorer'e konuşan Erdoğan, Emre Belözoğlu'ndan aldığı teklifi anlatttı.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Selçuk Erdoğan,"Sanırım hayatım boyunca çalışamayacağım tek kulüp Fenerbahçe. Olmadı yani bir türlü. Dick Advocaat dönemi, aktif olarak çalıştığım bir dönemde. Şartlardan dolayı kabul edemedim. Vitor Pereira'nın 1. ve 2. döneminde pozisyon ile ilgili sıkıntı çıktı.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönem var. O dönemde bazı görüşmeler oldu. Fakat ben artık sahada olmak istediğimi söyledim. Bursaspor sportif direktörlüğünden istifa ettikten 2-3 gün sonra birçok yerden telefon aldım. Onlardan biri de Fenerbahçe'ydi. Sağ olsun Emre Belözoğlu tevazu ve ilgi gösterdi. O pozisyonda çalışmak istemediğimi söyledim. Emre Belözoğlu'na o dönem için de teşekkür ederim.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Fatih hocanın son döneminde bir görüşmemiz oldu. O dönemde Sivasspor'da çalışıyordum. Öyle bir tıkanıklık oldu. Daha öncesinde Igor Tudor döneminde de Samet Aybaba ile çalıştığım için yer alma fırsatım olmadı. Samet hoca bizim için çok kıymetlidir. Onu bırakmadım. İçimde bir ukde kalmadı bu konularla ilgili ama yaşamım son bulmadan milli takımlar ile ilgili hayalimin gerçekleşmesi dileğindeyim." ifadelerini kullandı.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Selçuk Erdoğan Süper Lig'de ilk haftalarına dair yorumunda Adana Demirspor'u beğendiğini belirterek; "Oyun olarak şu ana kadar birinci sıraya Adana Demirspor'u koyarım ama tempo olarak Beşiktaş diyorum. Beşiktaş bu temposunu sürdürülebilir hale getirir mi bunu sorgulamak lazım. Çünkü futbol takımlarında dönemsel düşüşler olabilir. Eğer Beşiktaş bu oyununu sürdürülebilir hale getirirse, Fenerbahçe'de iskelet kadro üzerinde yoğurabilirse durumunu daha farklı hallere geleceklerini düşünüyorum." dedi.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Jorge Jesus. Çok inatçı bir teknik direktör. Kararlı bir yapısı var. Özellikle Fenerbahçe'deki oyuncu arkadaşlarımla konuştuğumda inanılmaz derecede tecrübelerini onlara aktardığını söylüyorlar. Mesela Jorge Jesus'tan beklentiniz şampiyonluk olur.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Şampiyon olmadığı zaman eleştirilecek. Öte yandan bakıyorsunuz Dele Alli. Bu oyuncunun ismi var ama performansını yansıtabiliyor mu önemli olan sonuç olarak bu ikilemi tepeye çıkartmak. Yani performansınız özgeçmişinizle, marka değeriniz ile bağdaşıyor mu bu önemli. Andrea Pirlo hemen eleştirildi 2 haftada. Jurger Klopp kaç sene sonra şampiyon yaptı Liverpool'u, 5 sezon sabrettiler. Sabretmek lazım." dedi.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Selçuk Erdoğan, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Batshuayi hakkında yorumlarda bulundu. Batshuayi'nin çok faydalı bir transfer olduğunu söyleyen Erdoğan; "Kesinlikle iş yapar. Beşiktaş'ta da faydalıydı. Ne bekliyorsunuz 14 gol attı. Belli bir seviyeye taşıdı Beşiktaş'ı. Direkten dönen topları var.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Bazı santraforlar vardır, paratonerlerdir. Hep kendilerine isterler. Batshuayi öyle bir oyuncu. Kendi alacak, servisi kale önünde yapacak. Bazıları da vardır mesela Weghorst gibi demiryolu misali asist yapacak, pas duvarı olacak gibi. Öbür tarafta bir de Joao Pedro var, Valencia var. Çift santraforla oynadığınızı düşünün. 4-3-1-2 ya da 3-4-1-2 stoperler bire bir eşleşecek böyle oynayınca. Kanat driplingleri geliyor iç koridorlardan. Markajı hangisinin daha zor sizin için? İç saha maçlarında izleyin şimdi Fenerbahçe'yi. Çok faydalı bir transfer olduğunu düşünüyorum Batshuayi'nin ekonomik bazda da. İnancım bu yönde." dedi.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Genç teknik adam Galatasaray için ise 'Okan Buruk'un işi kolay değil' dedi ve şu açıklamalarda bulundu: "Okan Buruk'un işi gerçekten hiç kolay değil. Ancak yönetebileceğini düşünüyorum. Yıldız oyuncular fiziksel tempoya yani ağır işçiliğe çok girmek istemiyorlar. Bunu yapabilecek bir kişi var Galatasaray'ın yeni transferlerinde. O da Lucas Torreria.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Baktığınızda Galatasaray'ın kimyası oturacak ama biraz zamana var mesajı veriyorlar sahadan. Kenar etkinlikleri daha az geçen sezona nazaran. Kasım ayını görmek lazım diye düşünmek istiyorum."

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Son dönemde yıldızı parlayan Fenerbahçeli Arda Güler için ise; "Çok başka bir şey Arda. Arda'ya planlı özgürlük vermek lazım. Bu tür oyuncuları kısıtlarsanız yorarsınız.

Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Bu oyuncuyu özgür bırakacaksınız, çok fazla baskı yapmayacaksınız ve koruyacaksınız. Onlar değerli hazineler. Son 20 yıldan beri kaç tane Arda geldi bir düşünün. 1 tane geldi. Değerlendirip, devamını sağlamak lazım." ifadelerini kullandı.

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