Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Bazı santraforlar vardır, paratonerlerdir. Hep kendilerine isterler. Batshuayi öyle bir oyuncu. Kendi alacak, servisi kale önünde yapacak. Bazıları da vardır mesela Weghorst gibi demiryolu misali asist yapacak, pas duvarı olacak gibi. Öbür tarafta bir de Joao Pedro var, Valencia var. Çift santraforla oynadığınızı düşünün. 4-3-1-2 ya da 3-4-1-2 stoperler bire bir eşleşecek böyle oynayınca. Kanat driplingleri geliyor iç koridorlardan. Markajı hangisinin daha zor sizin için? İç saha maçlarında izleyin şimdi Fenerbahçe'yi. Çok faydalı bir transfer olduğunu düşünüyorum Batshuayi'nin ekonomik bazda da. İnancım bu yönde." dedi.