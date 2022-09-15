Selçuk Erdoğan'dan flaş itiraf! Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif...

Selçuk Erdoğan, Genç Milli Takım'ı çalıştırmanın en büyük hayali olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Birçok kulüpten teklif aldım ancak ben açıkçası Genç Milli Takımlar tarafında çalışma taraftarıydım. Öyle de gelişmeler vardı. Benim Türkiye bazında hayalim orası.
Genç oyuncuları vitrine taşımak, özellikle U-19, U-17 takımları bazında. Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak, onlara öncü olmak çocukluktan beri hayalim. Umarım yakın zamanda gerçekleşir. Hamit Altıntop'un böyle bir girişimi vardı o dönemde.
Ondan dolayı bir sezonumu riske ettim, beklemede kaldım. Değer miydi derseniz açıkçası değerdi. Feda olsun." Genç antrenör geçmiş dönemlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif almasının perde arkasını açıkladı. Skorer'e konuşan Erdoğan, Emre Belözoğlu'ndan aldığı teklifi anlatttı.