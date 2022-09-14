Jorge Jesus Rennes Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculardan Batshuayi karşılaşma önceside basın toplantısı düzenledi.

İşte açıklamalardan öne çıkanlar...

BATSHUAYI



"Fenerbahçe'de gerçekten rekabetçi bir ortam söz konusu. Oynadığımız tüm turnuvalarda en ileri noktaya gidebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

JORGE JESUS

"Yarın zor bir maça çıkacağız, zor bir ekip bekliyoruz karşımızda. Rennes, Avrupa'nın en büyük liglerinden birinde oynuyorlar. Biz de kendimizi güçlü takımların arasına atmak istiyoruz, gruptan çıkmak ve elimizden geleni yapıp, iyi bir durama gelmek istiyoruz."

"Gruptan çıkabilmek için yarın iyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz."

"Rakibimizin değerini biliyoruz, mükkemmel bir oyuncuları var. Ligde 6. 'lar. Kalitelini gösteriyorlar. Çok fazla oyuncu değiştiriyorlar, biz de onlar gibi yapacağız. Yarın onlara karşı iyi oynamak istiyoruz."

"Bu hafta 3 günde 1 maç yapmadık, bu hafta bay geçtik. Pazar günü oynayacağız, yine bir haftada 2 maç yapacağız ama bakarsanız bay geçmek bizim için güzel oldu. Yarın da hafta sonu maçını düşünüp, ona göre karar vereceğiz."

"Futbolda takımların değerini baktığınızda fikirleriniz şekilleniyor. Rennes ve Dinamo Kiev şuan grupta favori durumundalar, maçlar oynandıktan sonra puanlar kazanıldıktan sonra düşüncem değişebilir ama Rennes ve Kiev favoriler."

"Rennes teknik direktörü iyi ve ilginç bir kariyeri var. Yarın sahada oyuncular oynamayacak, oyuncular oynayacak. Teknik adamlar önemli ama sahada oyuncular oluyor. Santamaria onlar için önemli bir oyuncu ama kaliteli bir kadroları var."

"Stadyumda çok fazla taraftarımız olmayacak, onların burada olmalarını isterdik. Rennes ve yetkililerin Fenerbahçe taraftarına karşı bir yaptırımı oldu. Demek ki Rennes kulübünün Fenerbahçe taraftarının parasına ihtiyacı yok."