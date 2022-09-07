Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmıştı.
Kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenilieyen Kanarya, flaş isimleri transfer etti.
Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmıştı.
Kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenilieyen Kanarya, flaş isimleri transfer etti.
Transferde birçok futbolcuyla temas halinde olan Fenerbahçe'de, sürpriz bir gerçek de ortaya çıktı.
Sarı lacivertlilerle ilgili flaş gelişmeyi Fransız basını duyurdu.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Reims'de forma giyen Nathanael Mbuku'yu kadrosuna katmak istediği açıklandı.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre sarı lacivertlilerin, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibiyle el sıkıştığı kaydedildi.
Hatta iki kulübün çarşamba günü 4 milyon Euro bonservis ücretinde anlaştığı belirtildi.
Ancak Mbuku'nun Fenerbahçe'ye gitmek istemediği aktarıldı.
Mbuku'nun kararı sonrası çok yakın olan transferin artık gerçekleşmeyeceği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Mbuku, takımında bu sezon hiç süre şansı
bulamadı.
Mbuku, geçen sezon ise 33 maçta forma giydi.
Genç oyuncu 33 karşılaşmada 2 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
1.70 boyundaki sol kanat, Fransa U21 takımında da boy gösterdi.
Mbuku, Fransa U21'de 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Reims'de forma şansı azalan Mbuku'nun, kulübüyle olan sözleşmes 2023 yılında sona erecek.