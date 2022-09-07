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Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunda birbirinden önemli isimleri kadrosuna katarken, sürpriz bir gelişme yaşandığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Reims'te forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 13:33
Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmıştı.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Kadrosunu neredeyse baştan aşağı yenilieyen Kanarya, flaş isimleri transfer etti.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Transferde birçok futbolcuyla temas halinde olan Fenerbahçe'de, sürpriz bir gerçek de ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Sarı lacivertlilerle ilgili flaş gelişmeyi Fransız basını duyurdu.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin, Reims'de forma giyen Nathanael Mbuku'yu kadrosuna katmak istediği açıklandı.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre sarı lacivertlilerin, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibiyle el sıkıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Hatta iki kulübün çarşamba günü 4 milyon Euro bonservis ücretinde anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Ancak Mbuku'nun Fenerbahçe'ye gitmek istemediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Mbuku'nun kararı sonrası çok yakın olan transferin artık gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Mbuku, takımında bu sezon hiç süre şansı
bulamadı.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Mbuku, geçen sezon ise 33 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Genç oyuncu 33 karşılaşmada 2 gol attı.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

Ayrıca 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den Nathanael Mbuku'ya transfer teklifi! Cevabı...

1.70 boyundaki sol kanat, Fransa U21 takımında da boy gösterdi.

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