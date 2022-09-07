SON DAKİKA - Fenerbahçe'de Burak Kapacak Karagümrük'e transfer oldu!

Fenerbahçe'de bu sezonun kadro planlamasında yer almayan Burak Kapacak ile yollar ayrıldı.

22 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiralandığı duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Burak Kapacak'ın 1 yıllık kiralık transferi konusunda VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz.

2021 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla 7 karşılaşmada sahaya çıktı.

Genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.