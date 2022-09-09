Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçları 1. haftasında evinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, müsabakadan Batshuayi'nin uzatmalarda attığı golle 2-1 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Ukrayna'nın ünlü spor yorumcularından Oleksandr Sopko değerlendirdi. İşte o değerlendirme...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 13:23
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

"Oyun, her iki takım için de zordu. İlk dakikadan itibaren oyuncuların çok motive olduklarını, maça çabuk uyum sağladıklarını, maça duygusal baktıkları hissedildi.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

İlk yarının sonuna bakıldığında, her iki takım da maçı tam kadro bitiremeyecekmiş izlenimi verdi.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

İlk gol geldikten sonra, Fenerbahçe'nin bireysel ve takım becerileri, kendini göstermeye başladı.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Maçın tansiyonunu düşürmeye başardılar, kendilerini sakinleştirdiler ve bu da avantajlı duruma geçmelerine neden oldu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Fenerbahçe golden sonra açık oynamaya başladı ve bu da, Dinamo'nun muhtemel karşılaşabileceği senaryoydu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Onların en iyi yaptığı şey, kompakt bir şekilde savunma yapmak. Buna konsantre oldular.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Kiev, goller kaçırdı. İkinci yarıda inisiyatini ellerine aldılar. Bu konuda oyuncuları takdir etmeliyiz.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Golden sonra görüldü ki, daha baskılı bir oyunla karşı karşıya kalacaklar.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

"F.BAHÇE'NİN BİREYSEL BECERİLERİ..."
Maçın sonucunu, Fenerbahçeli oyuncunun yüksek bireysel becerisi ve sarı lacivertlilerin, bir takım olması, bir bütün olması belirledi.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Dinamo'nun bu skoru hak etmediğini söyleyemeyiz.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Türkler, daha hünerli göründüler. Futbol oynadılar, ne pahasına olursa olsun sonuç aldılar.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Dinamo, dayandı, denedi, savaştı ama futbol açısından bize birşey sunmadı."

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