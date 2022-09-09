Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Ukrayna'dan flaş yorum! "Maçın sonucunu o belirledi..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda ağırladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında Dinamo Kiev'i Ülker Stadı'nda ağırladı.
Mücadele, sarı lacivertlilerin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Maç sonrası Ukraynalı ünlü futbol yorumcusu Oleksandr Sopko mücadeleyi değerlendirdi. İşte o değerlendirme...
"Oyun, her iki takım için de zordu. İlk dakikadan itibaren oyuncuların çok motive olduklarını, maça çabuk uyum sağladıklarını, maça duygusal baktıkları hissedildi.
İlk yarının sonuna bakıldığında, her iki takım da maçı tam kadro bitiremeyecekmiş izlenimi verdi.
İlk gol geldikten sonra, Fenerbahçe'nin bireysel ve takım becerileri, kendini göstermeye başladı.
Maçın tansiyonunu düşürmeye başardılar, kendilerini sakinleştirdiler ve bu da avantajlı duruma geçmelerine neden oldu.
Fenerbahçe golden sonra açık oynamaya başladı ve bu da, Dinamo'nun muhtemel karşılaşabileceği senaryoydu.
Onların en iyi yaptığı şey, kompakt bir şekilde savunma yapmak. Buna konsantre oldular.
Kiev, goller kaçırdı. İkinci yarıda inisiyatini ellerine aldılar. Bu konuda oyuncuları takdir etmeliyiz.
Golden sonra görüldü ki, daha baskılı bir oyunla karşı karşıya kalacaklar.
"F.BAHÇE'NİN BİREYSEL BECERİLERİ..."
Maçın sonucunu, Fenerbahçeli oyuncunun yüksek bireysel becerisi ve sarı lacivertlilerin, bir takım olması, bir bütün olması belirledi.
Dinamo'nun bu skoru hak etmediğini söyleyemeyiz.
Türkler, daha hünerli göründüler. Futbol oynadılar, ne pahasına olursa olsun sonuç aldılar.
Dinamo, dayandı, denedi, savaştı ama futbol açısından bize birşey sunmadı."