Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 Eylül Perşembe akşamı, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Bu dev maça Ukrayna basını da yoğun ilgi gösteriyor. Ukraynalı gazeteci
Igor Tsyganik, yaptığı açıklamada Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçına ilişkin görüşlerini aktarırken, ülkesinin takımı ve Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus'a dair konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 13:40
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Şimdi, İstanbul devinin en önemli görevi, Türkiye'de şampiyon olmak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Jorge Jesus'un, Avrupa Ligi maçları için önlemini alacağına da eminim.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Türkler için, yerel şampiyonluklar her zaman birinci sırada olmuştu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Avrupa'da oynanan maçlarda, olası bir başarısızlık durumunda kimse şikayet etmeyecek.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Bu yüzden Jorge Jesus, Avrupa'da kendini sakin hissediyor.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Dinamo, Dnipro ve Zorya'ya karşı kötü sınavlar verdi, bu çukurdan çıkması gerekiyor.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Takımın, fonksiyonel sorunları var. En dikkat çekici durum bu.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

"DİNAMO'NUN KAZANACAĞINI SÖYLEYEMEM"
Türkiye'de, Dinamo Kiev'in kazanacağını söyleyemem.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Ancak, Fenerbahçe'ye karşı kora kor bir mücadele vermek de onların elinde.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de hesap vakti! İşte Jesus'un Kiev 11'i
Luce'den flaş F.Bahçe sözleri! "Türkiye'de 1'inci olur"
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 8 Eylül 2022 Döviz Kuru
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı! UEFA'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı! 13:44
Beşikaş 2 ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşikaş 2 ayrılığı KAP'a bildirdi! 13:40
Ukraynalı gazeteciden F.Bahçe - Kiev maçı yorumu! Ukraynalı gazeteciden F.Bahçe - Kiev maçı yorumu! 13:32
Ferencvaros - Trabzonspor maçı detayları! Ferencvaros - Trabzonspor maçı detayları! 13:19
Sabalenka ve Tiafoe yarı finalde Sabalenka ve Tiafoe yarı finalde 13:03
F.Bahçe - D. Kiev maçı merak edilenleri! F.Bahçe - D. Kiev maçı merak edilenleri! 12:52
Daha Eski
G.Saray ve Trabzonspor istiyordu... O sebebi açıkladı! G.Saray ve Trabzonspor istiyordu... O sebebi açıkladı! 12:42
Kızılyıldız - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:39
Freiburg - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Freiburg - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:34
Nantes - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Nantes - Olympiacos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:31
Sturm Graz - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Sturm Graz - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:26
Lazio - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Lazio - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 12:07