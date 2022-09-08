Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi Ukraynalı gazeteciden flaş sözler! "Kazanacağını söyleyemem"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Bu dev maç öncesi Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganik, değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna basınına konuşan Igor Tsyganik, açıklamasında Dinamo Kiev'in maçtan galibiyetle ayrılma ihtimalinin zor gözüktüğünü ifade etti.
Öte yandan Igor Tsyganik, Jorge Jesus hakkında da konuştu.
İşte ünlü spor yorumcusunun Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu...
"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi grup aşaması öncesi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Turdan, elenerek ayrıldı.
Şimdi, İstanbul devinin en önemli görevi, Türkiye'de şampiyon olmak.
Jorge Jesus'un, Avrupa Ligi maçları için önlemini alacağına da eminim.
Türkler için, yerel şampiyonluklar her zaman birinci sırada olmuştu.
Avrupa'da oynanan maçlarda, olası bir başarısızlık durumunda kimse şikayet etmeyecek.
Bu yüzden Jorge Jesus, Avrupa'da kendini sakin hissediyor.
Dinamo, Dnipro ve Zorya'ya karşı kötü sınavlar verdi, bu çukurdan çıkması gerekiyor.
Takımın, fonksiyonel sorunları var. En dikkat çekici durum bu.
"DİNAMO'NUN KAZANACAĞINI SÖYLEYEMEM"
Türkiye'de, Dinamo Kiev'in kazanacağını söyleyemem.
Ancak, Fenerbahçe'ye karşı kora kor bir mücadele vermek de onların elinde.
Tahminim, maçın beraberlikle sonuçlanacağına dair ama her iki takımın da gol atmasını bekliyorum."