Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig2in 5. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Fransız basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler Marsilya'dan ayrılması beklenen Cedric Bakambu için devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 07:20
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Fenerbahçe'de takıma son olarak Michy Batshuayi dahil edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Sarı-lacivertliler fırsat transferi için ise çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda yeni transfer konusuna da değinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "2 fazlamız var, belki 3 fazlamız var yanılmıyorsam.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Pek çok ülke var hala transferi açık olan, görüşmeler devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Aldığımız zaman söyleriz." diyerek yeni imzalar konusunda taraftarları heyecanlandırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Hücum hattını Michy Batshuayi ile güçlendiren Fenerbahçe, transferin son günlerinde sürpriz bir isim için nabız yoklamaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

BAKAMBU GÜNDEME GELDİ

Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücade edecek geniş kadrosunu zenginleştirmek için bir dönem Türkiye'de de boy gösteren Cedric Bakambu için zemin yoklamaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Fransız basını, Marsilya'da forma giyen ancak Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Bakambu'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyla temas kurduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Marsilya'ya yüksek bir maaşla imza atan ancak kadro içindeki önemini kaybeden Bakambu'nun Türkiye transferine ilk aşamada sıcak bakmadığı ancak transferin sona ereceği 8 Eylül tarihine kadar kararını değiştirebileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakambu'nun durumuna bağlı olarak finansal fair play yaptırımlarıyla ilgili sınırlandırmalar var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Çözüm arayışındayız. Temsilcileri ile de konuştuk ve neler yapabileceğimizi konuştuk.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Oynama süresi azaldı ancak kalmaya karar verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Biz onunla olmaktan mutluyuz ancak hala yeni olasılıklar var" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

BU SEZON 56 DAKİKA

31 yaşındaki Kongolu oyuncu, Marsilya formasıyla bu sezon 3 maçta 56 dakika süre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'nin müthiş dörtlüsü! 103 gollük rekor kırılır mı?
F.Bahçe'de Bruma çıkmazı! Zamana karşı yarış var
Kerem'e ağır eleştiri! "G.Saray'ın direncini kırıyor"
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! (5 Eylül)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den golcü bombası! Temas kuruldu F.Bahçe'den golcü bombası! Temas kuruldu 07:19
Kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı Kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:21
Kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı Kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı 01:20
Erden Timur'dan hakeme eleştiri! Erden Timur'dan hakeme eleştiri! 00:44
Buruk'tan Icardi ve Kaan Ayhan itirafı! Buruk'tan Icardi ve Kaan Ayhan itirafı! 00:44
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Okan Buruk'tan hakem tepkisi! 00:44
Daha Eski
10 kişi Aslan uzatmalarda kükredi! 10 kişi Aslan uzatmalarda kükredi! 00:43
F.Bahçe'de Bruma çıkmazı! Zamana karşı yarış var F.Bahçe'de Bruma çıkmazı! Zamana karşı yarış var 00:43
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:43
FIBA'dan skandal karar! İtirazımız reddedildi FIBA'dan skandal karar! İtirazımız reddedildi 00:43
G.Saray bu pozisyonda penaltı kazandı! G.Saray bu pozisyonda penaltı kazandı! 00:42
G.Saray bu pozisyonda penaltı bekledi! G.Saray bu pozisyonda penaltı bekledi! 00:42