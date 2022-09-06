FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe Cedric Bakambu'nun peşinde!

Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi.
Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi.
Fenerbahçe'de takıma son olarak Michy Batshuayi dahil edildi.
Sarı-lacivertliler fırsat transferi için ise çalışmalarını sürdürüyor.
ALİ KOÇ'TAN TRANSFER SÖZLERİ
Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalarda yeni transfer konusuna da değinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "2 fazlamız var, belki 3 fazlamız var yanılmıyorsam.
Pek çok ülke var hala transferi açık olan, görüşmeler devam ediyor. U-21 yabancı alabiliriz, Türk de alabiliriz.
Aldığımız zaman söyleriz." diyerek yeni imzalar konusunda taraftarları heyecanlandırmıştı.
Hücum hattını Michy Batshuayi ile güçlendiren Fenerbahçe, transferin son günlerinde sürpriz bir isim için nabız yoklamaya başladı.
BAKAMBU GÜNDEME GELDİ
Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücade edecek geniş kadrosunu zenginleştirmek için bir dönem Türkiye'de de boy gösteren Cedric Bakambu için zemin yoklamaya başladı.
Fransız basını, Marsilya'da forma giyen ancak Şampiyonlar Ligi kadrosuna ismi yazılmayan Bakambu'nun hayal kırıklığına uğradığını ve Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyla temas kurduğunu yazdı.
Marsilya'ya yüksek bir maaşla imza atan ancak kadro içindeki önemini kaybeden Bakambu'nun Türkiye transferine ilk aşamada sıcak bakmadığı ancak transferin sona ereceği 8 Eylül tarihine kadar kararını değiştirebileceği ifade edildi.
Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bakambu'nun durumuna bağlı olarak finansal fair play yaptırımlarıyla ilgili sınırlandırmalar var.
Çözüm arayışındayız. Temsilcileri ile de konuştuk ve neler yapabileceğimizi konuştuk.
Oynama süresi azaldı ancak kalmaya karar verdi.
Biz onunla olmaktan mutluyuz ancak hala yeni olasılıklar var" ifadelerini kullandı.
BU SEZON 56 DAKİKA
31 yaşındaki Kongolu oyuncu, Marsilya formasıyla bu sezon 3 maçta 56 dakika süre aldı ve 1 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezonun devre arasında Marsilya'ya gelen Bakambu, çıktığı 12 maçta 4 gol kaydetmişti.