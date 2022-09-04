Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşılaştı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kayserispor maçtaki ilk şutunu 72. dakikada çekerken, Kadıköy'de 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. İşte maçta yaşananlar...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadeleye sarı-lacivertlilerin yeni transferi damga vurdu. Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk yarısında sarı-kırmızılıların performansı Süper Lig'de Kasım 2019'dan bu yana bir ilk oldu. İşte karşılaşmada yaşananlar...
BATSHUAYI TARAFTARI SELAMLADI
Fenerbahçe'nin Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi, Kayserispor müsabakası öncesi taraftarlarla buluştu. Belçikalı santrfor sahaya inerek tribünleri selamladı. Michy Batshuayi müsabaka öncesi tribünlere üçlü çektirdi. Tecrübeli golcü için taraftarlar tezahüratlar yaptı.
JOAO PEDRO İLK KEZ 11'DE
Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerin Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, Kayserispor maçına ilk 11'de başladı. Yıldız futbolcu sarı-lacivertli takımda ilk kez bir karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe taraftarları kritik mücadele öncesi Joao Pedro'ya ilgi gösterdi. Sarı-lacivertlilerde Konyaspor müsabakasında ilk 11'de yer alan Enner Valencia cezası nedeniyle bu maçta forma giyemedi. Mauricio Lemos kadroya dahil edilmezken Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi ve Lincoln Henrique yedek kulübesinde yer aldı.
TFF'YE SALDIRI UNUTULMADI
Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan maçlarda uygulanan 1 dakikalık geç başlama uygulaması Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde de uygulandı. Yayıncı kuruluş TFF tarafından iletilen yazılı metni okudu. Öte yandan TFF'ye yapılan saldırı, iki takım teknik adamları tarafından kınandı.
PEDRO VE HOSSEİNİ KORKUTTU
Zorlu karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına orta yapıldı. Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro'nun yükseldiği meşin yuvarlağa, Kayserispor savunmasında Majid Hosseini dokundu. Bu sırada iki futbolcu kafa kafaya çarpıştı. Majid Hosseini ile Joao Pedro'nun yerde kaldığı pozisyonda sağlık görevlileri oyun alanına girdi. İki futbolcu daha sonra maça devam etti.
PEDRO FİLELERİ HAVALANDIRDI
Heyecan dolu mücadelenin 37'nci dakikasında Fenerbahçe'nin atağında Willian Arao topu ceza sahasına gönderdi. Top yere inmeden düzgün bir kontrol yapan Joao Pedro şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin yeni transferi sarı-lacivertli takımın formasıyla ilk kez gol atma sevinci yaşadı.
MERT HAKAN VE PEROTTİ'DEN SONRA
Opta'nın verilerine göre; Fenerbahçe'de Joao Pedro, Kasım 2020'den bu yana Süper Lig'de sarı-lacivertli formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta gol atan ilk isim oldu. Sarı-lacivertlilerde bunu daha önce Gençlerbirliği müsabakasında Mert Hakan Yandaş ve Diego Perotti yaşamıştı.
KASIM 2019'DAN BU YANA İLK
Fenerbahçe deplasmanında Kayserispor ilk 45 dakikada rakip kaleye şut atamadı. Sarı-kırmızılılar bu sezon Spor Toto Süper Lig'de bunu yaşayan ilk takım oldu. Öte yandan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de Kasım 2019'dan bu yana oynanan maçlarda bir maçın ilk 45 dakikasında şut atamayan tek takım oldu.
JOSHUA KİNG'TEN ŞIK GOL
Zorlu mücadelenin 50'nci dakikasında Fenerbahçe'de Joshua King fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Sol kanatta topla buluşmasının ardından rakiplerinden sıyrılan Norveçli futbolcu kaleyi cepheden gördü. Tecrübeli futbolcu ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta takımının ikinci golünü kaydetti.
HOSSEİNİ DEVAM EDEMEDİ
Kritik karşılaşmanın 54'üncü dakikasında Kayserispor'da Majid Hosseini hakeme kendisini iyi hissetmediğini iletti. Başarılı savunmacının ilk yarıda yaşadığı pozisyonun ardından başındaki ağrı geçmedi. Majid Hosseini, 57'nci dakikada yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı. Öte yandan Majid Hosseini baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
ALTAY'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
Kritik mücadelenin 73'üncü dakikasında Kayserispor ilk isabetli şutunu çekti. Sağ kanatta Luan Peres'ten sıyrılan Onur Bulut, Mario Gavranovic'i gördü. İsviçreli santrforun vuruşunda Altay Bayındır şık bir kuratışa imza attı. Sarı-kırmızılılarda dönen topu Miguel Cardoso ağlara göndermek istedi. Altay Bayındır direk dibinde ayağıyla topun ağlara gitmesini önledi. Genç file bekçisi saniyeler içerisinde iki kurtarış birden yaptı.
FERDİ DİREĞE TAKILDI
Kritik müsabakanın 86'ncı dakikasında Fenerbahçe'de Diego Rossi rakibinden kaptığı top sonrası ceza sahasına girdi. Çizgiye indikten sonra topu içeri çeviren Diego Rossi'nin pasında Ferdi Kadıoğlu arka direkte vuruşunu yaptı. Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. (Milliyet)