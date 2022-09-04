Kadıköy'de 3 yıl sonra bir ilk!

MERT HAKAN VE PEROTTİ'DEN SONRA

Opta'nın verilerine göre; Fenerbahçe'de Joao Pedro, Kasım 2020'den bu yana Süper Lig'de sarı-lacivertli formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta gol atan ilk isim oldu. Sarı-lacivertlilerde bunu daha önce Gençlerbirliği müsabakasında Mert Hakan Yandaş ve Diego Perotti yaşamıştı.