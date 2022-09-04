Haberler Fenerbahçe Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrılırken oynanan oyun taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Fotomaç yazarları Fenerbahçe'nin Kayserispor galibiyetini değerlendirirken flaş ifadeler kullandılar. İşte o yazılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 07:31
Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Makina gibi | GÜRCAN BİLGİÇ

Bir aydır ilk defa hafta içini maç yapmadan geçti Fenerbahçe. Konya yenilgisi sonrasında düşünecek ve çalışacak bol zamanları vardı.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Jesus her maça farklı takımı vurguluyorsa da, "Önce şampiyonluk" diyen bakış açısının ifade ettiği, "En iyi takım ligde olandır"…

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Yani; bu maçın kadrosu, Jesus'un "ideal" tarifine en yakın olan almalıydı.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Peki, karşımıza ne çıktı? En belirgin rakamla başlayalım; rakip 75 dakika kaleye şut çekemedi.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

İki "altı" numara (Arao – Crespo) takımı önde tuttular, topu çabukgeri kazandılar ve ön üçlüye (King – Pedro – İrfan Can) pas opsiyonu oldular.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

İrfan Can "gizli" on numara gibiydi. Sağ kanat organizasyonlarında baş role geçti ama, merkezdeki oyun aklı rolüne geçti her fırsatta.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

King ve Pedro ilk yarıda ön taraf baskısını kusursuza yakın yaptılar. Pedro etrafındaki takım arkadaşlarına hep "sıcak" kalmalarını sağlayan tarzıyla, oyuna estetik getirdi.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Attığı goldeki birleşik hareket bir tarafa, kendi golünün pasını da Arao üstünden hazırladı. Gerçekten "ekstra" kalite… Ferdi'nin sağ bekteki etkinliği kimseye "Osayi nerede?" diye sordurtmadı.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Ama Alioski'nin sol bekteki verimi, Ferdi'nin gerisinde kaldı. İlginç bir durum…

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Çağdaş Atan'ın oyuncu tercihleri, hiç de öyle "Büyük takıma karşı oynuyorum, kalenin önüne otobüsü çekeyim" aklında değildi. Belli ki puanı getirecek golün peşindeydi.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Ama oyunun baskısı, Fenerbahçe'nin orta saha verimi ve "transfersiz" sezondaki takım kapasitesi, izin vermedi aklındakilere… Kadıköy'e gelenler veya ekran başyındakiler, 30. saniyede Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını hissettiler.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Eleştirilecek birçok şey bulabiliriz ama bu mesaja bir takımın hakim olması her şeyden önemlisi…

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Pedro iş yapar | EMRE BOL

Jorge Jesus her zamanki gibi önde yüksek pres yapıp, takımının kapacağı toplarla pozisyon bulmaya çalışırken, Çağdaş Atan oyunu geride kabul edip, had bilerek kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlamıştı. Kayseri ekibinin 1. bölgesinde fazlaca pas yapması Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü aslında… Oyunu kendi alanında kabul eden takımlar Fenerbahçe'nin en çok sevdikleri! Çağdaş Atan'ın buna müsade etmesine inanamadım!

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Teknik direktörlük tam da bu demek değil mi? Problem çözücü… Problemleri çözemeyeceksen orada ne işin var? Crespo'nun Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Transferler yapıldı tamam ama olmayacak bir oyuncuda gereksiz ısrar etmenin manası yok. Neyseki Jesus bunu yapmıyor. Oyunu iki yönlü oynayabilecek kapasitede olan belki de tek oyuncu.

Spor yazarlarından flaş yorum! "Crespo ve Pedro..."

Sahada torpil olmaz. Kim iyiyse formayı o giyecek. Jesus'un adaleti sağlayacağına inanıyorum. Sarı- lacivertlilerin baskılı oyununu ileriki dakikalara taşıyabilmesi gerektiğini hep söyledim. Kayserispor karşısında bunu neredeyse son dakikalara kadar götürdüler. Sert takımlara da karşı bunu başarabilirlerse müthiş bir takım bizi bekliyor. Pedro ilk 11 oynadığı ilk maçta lige damga vuracağını gösterdi. Zaman geçtikçe çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Valencia'nın daha çok atanı sanki! Öyle bir gol attı ki belki de bu golü sadece o atabilirdi. Fenerbahçe evinde, "yumuşak" takımlara karşı her daim favori. Ancak şampiyonluğa gidecekse kendi ayarındaki takımlara karşı üstünlük kurması gerekiyor. Henüz bunu yapabildiği göremedim. Haftaya Dinamo Kiev maçı var. Bakalım neler olacak?

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