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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Temsilcimiz bu kulvarda elde ettiği puanlar sayesinde kasasına önemli bir gelir koydu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 10:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Devler Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Temsilcimiz, 2. ön eleme turunda karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e rövanşın uzatma dakikalarında yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Gruplara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe burada Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca ile eşleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Kanarya kazandığı maçlarla da kasasını dolduruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Sarı-lacivertliler şu ana kadar Avrupa Kupaları'nda topladığı puanlar karşılığında 7.1 milyon euro'yu kasasına koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Fenerbahçe son olarak Avrupa Ligi B grubunda Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Sarı-lacivertliler, 15 Eylül'de deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.

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