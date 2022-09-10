FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Avrupa'dan önemli gelir!

Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Devler Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı.
Geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Devler Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı.
Temsilcimiz, 2. ön eleme turunda karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e rövanşın uzatma dakikalarında yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.
Gruplara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe burada Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca ile eşleşti.
Fenerbahçe bu sezon Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Kanarya kazandığı maçlarla da kasasını dolduruyor.
Sarı-lacivertliler şu ana kadar Avrupa Kupaları'nda topladığı puanlar karşılığında 7.1 milyon euro'yu kasasına koydu.
Fenerbahçe son olarak Avrupa Ligi B grubunda Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, 15 Eylül'de deplasmanda Rennes ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi ise AEK Larnaca olacak.
Temsilcimiz, Larnaca ile 6 Ekim'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
Fenerbahçe ile birlikte Rennes'in de grupta 3 puanı bulunuyor.