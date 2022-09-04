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Hazard iddiası

El Nacional, F.Bahçe’nin Eden Hazard’la ilgilendiğini iddia etti. Ancak Jesus, “Başka transfer yok” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Hazard iddiası

Forvete Chelsea'den Michy Batshuayi'yi transfer eden F.Bahçe için Belçikalı dünyaca ünlü bir isim daha yazıldı... El Nacional'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Real Madrid'deki durumu belirsiz olan Eden Hazard ile ilgileniyor. Güçlü bir takım kurmanın yanı sıra taraftarını büyük bir transferle heyecanlandırmak istediği belirtilen Kanarya'nın Avrupa'nın büyük liglerinde transfer kapandığı için Hazard için büyük bir rakip ile karşılaşmayacağı ifade edildi. Ancak Jorge Jesus dünkü maçın ardından yabancı kontenjanlarının dolu olduğunu hatırlattı ve başka transfer yapmayacaklarını dile getirdi.

Real Madrid'de bu sezon 39 dakika şans bulabilen Eden Hazard, 2019'da Chelsea'den 115 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. Sakatlık ile boğuşan 31 yaşındaki yıldız geçen sezon 23 maçta forma giymiş ve 1 gol+2 asist kaydetmişti.

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