FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan o isme şok sözler!

HAKKI YALÇIN - İHLAL!

Fenerbahçe'yi Konya'da izlerken, "iki haftadır gösterilen harika fragmanlar bu filme ait değil" dedim. Sahada yenilgiyi kabullenmek tüm takımı sarmışken, sezon başında "yüklenen" övgülerin altında ezilen takım gerçeğinin yansımasını gördüm. Ne mücadele ruhu ne yaratıcılık. Çok beğendiğim Emre Mor'un varlığını oyundan alındıktan sonra fark ettim. Elbette böyle gitmez ama "sezon başında kaybedilen gereksiz puanlar sezon sonunda kaç puan eder?" sorusunun cevabını futbolculara bıraktım. En çok Valencia'ya şaşırdım. Kırmızı kartına ve attığı "malikane tekmesine" bakınca, "bu adam sezon başında verdiklerini yine geri alıyor" dedim.

Not: Her şeye rağmen geçen hafta izlediğimiz Fenerbahçe ile Konya'da izlediğimiz Fenerbahçe arasındaki bağların bir maçlığına koptuğunu düşünüyorum.