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Fener yine ışıl ışıl

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 06:50
Fener yine ışıl ışıl

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Ligde bu sezonki 3. galibiyetini alan sarı-lacivertliler puanını 10'a yükseltti. Kadıköy'de sahaya Konyaspor yenilgisini unutturmak için çıkan Kanarya maç boyunca sahanın hakimiydi. 37. dakikada Joao Pedro perdeyi açan isim oldu. Brezilyalı futbolcu ceza sahasında şık bir vuruşla topu filelerle buluşturup, tribünleri ayağa kaldırdı: 1-0. Fenerbahçe, Kayserispor'a ilk yarı şut izni vermedi. İKİNCİ yarıda da ataklarını sürdüren Kanarya, 50'de Joshua King ile farkı ikiye çıkardı. Norveçli oyuncu ceza sahası dışından çok sert bir şutla Bilal'i avladı: 2-0... Son dakikalarda Ferdi ile bir topu direkten dönen Fenerbahçe, net bir galibiyetle 3 puanı aldı. Ligin 6. haftasını 'bay' geçecek olan sarı-lacivertliler, ardından Alanyaspor'u ağırlayacak. Öncesinde ise perşembe Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacak. Ligde 3. yenilgisini alan Kayserispor ise 6. haftada Antalyaspor'u konuk edecek.

KRAL GOLLE DÖNDÜ

Joshua King sakatlık sonrası dönüşü golle yaptı... Austria Wien deplasmanında fileleri havalandırdıktan sonra sakatlanan Norveçli yıldız, son üç maçta forma giyememişti. Kayserispor önünde yeniden formasına kavuşan King, nefis bir golle kaldığı yerden devam etti. Sahada yer aldığı son 3 maçta da gol atan (Kasımpaşa, Austria Wien ve Kayserspor) King, "2 haftadır yoktum. Golle dönmek güzel. Rakibe pozisyon vermedik. Galibiyeti hak ettik." dedi.

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