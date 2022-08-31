Fenerbahçe'den Lyanco Vojnovic bombası! İlk temas sağlandı

.87 boyunda olan ve hava toplarındaki başarısı ile dikkatleri çeken Lyanco'nun piyasa değeri 5 milyon Euro. Transferde özellikle 1 Eylül sonrası önemli gelişmeler bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin listesinde Lyanco'nun dışında Rodrigo Becao, Leo Ortiz ve Nino gibi başka Brezilyalı stoperler de bulunuyor.