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Fenerbahçe'den Lyanco Vojnovic bombası! İlk temas sağlandı

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'un sıklıkla 3-4-3 sistemine dönmesiyle nedeniyle savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco Vojnovic için devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'den Lyanco Vojnovic bombası! İlk temas sağlandı

Süper Lig'de ilk yenilgisini Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Son dönemde 3'lü savunmaya geçen Jorge Jesus'un forma verdiği Gustavo Henrique ve Mauricio Lemos'un beklentilerin çok altında kalması sonrası sağ stoper arayışlarına başlandı. Çok sayıda ismi listesine alan Sarı-Lacivertliler'in resmi temas kurduğu yıldızı Takvim ortaya çıkardı.

Fenerbahçe'den Lyanco Vojnovic bombası! İlk temas sağlandı

Alınan bilgilere göre yönetim, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Lyanco Vojnovic'in transferi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den Lyanco Vojnovic bombası! İlk temas sağlandı

Yönetimin, İngiliz ekibi ve Brezilyalı stoperin menajeriyle temas sağladığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Lyanco'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 2021 yılında 7.5 milyon Euro karşılığında Torino'dan Southampton'a transfer olan Brezilyalı yıldız bu sezon henüz forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'den Lyanco Vojnovic bombası! İlk temas sağlandı

Daha önce Bologna ve Sao Paulo takımlarında da görev yapan Lyanco 10 kez Brezilya U23 takımında oynadı.

Fenerbahçe'den Lyanco Vojnovic bombası! İlk temas sağlandı

.87 boyunda olan ve hava toplarındaki başarısı ile dikkatleri çeken Lyanco'nun piyasa değeri 5 milyon Euro. Transferde özellikle 1 Eylül sonrası önemli gelişmeler bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin listesinde Lyanco'nun dışında Rodrigo Becao, Leo Ortiz ve Nino gibi başka Brezilyalı stoperler de bulunuyor.

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