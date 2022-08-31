Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek maaş...

Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek maaş...

Fenerbahçe transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe transferde harekete geçti. Sarı lacivertliler forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncu ve kulübüyle anlaşan Fenerbahçe oyuncuyu kısa süre içerisinde açıklayacak. İşte transferin detayları....

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek maaş...

Fenerbahçe'de uzun süredir çözüme kavuşması beklenen forvet takviyesi konusunda artık sona çok yaklaşıldı. Sarı lacivertliler, görüşme halinde olduğu Maxi Gomez konusunda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek maaş...

Kanarya, oyuncunun kulübü Valencia'yı 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay opsiyonuyla ikna etti, oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro üzerinden el sıkıştı. Tüm pürüzleri giden sarı lacivertliler için artık son bir adım kaldı, o da yabancı sayısı... Fenerbahçe yönetimi, bu hafta içinde yabancı sayısını azaltacak.

Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek maaş...

Bazı isimlerle yolların ayrılmasının ardından 26 yaşındaki Uruguaylı forvet, İstanbul'a getirilecek.

Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek maaş...

Ardından 3+1 yıllık imzalar atılacak. Sarı lacivertliler, bu hafta içinde bu operasyonu bitirip golcü sıkıntısını sonlandırmak amacında.

Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek maaş...

Maxi Gomez bu haftaki Kayseri sınavında olmasa bile BAY geçilecek ara sonrası Alanyaspor mücadelesinde sahada bulunacak.

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