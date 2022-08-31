Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek maaş...

Fenerbahçe'de uzun süredir çözüme kavuşması beklenen forvet takviyesi konusunda artık sona çok yaklaşıldı. Sarı lacivertliler, görüşme halinde olduğu Maxi Gomez konusunda mutlu sona ulaştı.
Kanarya, oyuncunun kulübü Valencia'yı 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay opsiyonuyla ikna etti, oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro üzerinden el sıkıştı. Tüm pürüzleri giden sarı lacivertliler için artık son bir adım kaldı, o da yabancı sayısı... Fenerbahçe yönetimi, bu hafta içinde yabancı sayısını azaltacak.
Bazı isimlerle yolların ayrılmasının ardından 26 yaşındaki Uruguaylı forvet, İstanbul'a getirilecek.