Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek maaş...

Kanarya, oyuncunun kulübü Valencia'yı 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay opsiyonuyla ikna etti, oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro üzerinden el sıkıştı. Tüm pürüzleri giden sarı lacivertliler için artık son bir adım kaldı, o da yabancı sayısı... Fenerbahçe yönetimi, bu hafta içinde yabancı sayısını azaltacak.