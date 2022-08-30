SON DAKİKA - Fenerbahçe'de Enner Valencia PFDK'ya sevk edildi!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, 22. dakikada Adil Demirbağ'a yaptığı hareket nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü.

Ekvadorlu futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

İşte yapılan resmi açıklama...



FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF Disiplin Talimatnamesi'nde yer alan 43. madde şu şekilde;

Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.



