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Fenerbahçe Dinamo Kiev’den rövanşı almak istiyor

UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda mücadele edecek olan Fenerbahçe; Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fransız ekibi Rennes ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEK Larnaca ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’nde Dinamo Kiev’e elenen sarı-lacivertliler, Mircea Lucescu’nun takımıyla Avrupa Ligi’nde yeniden karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 16:57
Fenerbahçe Dinamo Kiev’den rövanşı almak istiyor
UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde elendiği Dinamo Kiev ile aynı gruba düşen sarı-lacivertliler, Mircea Lucescu'nun takımıyla yeniden karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin grubundaki diğer ekipler ise Fransa'dan Rennes ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca oldu.

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.

EN DEĞERLİ EKİP RENNES

Fenerbahçe'nin Fransız rakibi Rennes, geçtiğimiz sezon Ligue 1'deki performansıyla Avrupa Kupaları'nda boy göstermeye hak kazandı. 266 milyon 750 bin Euro'luk piyasa değeriyle gruptaki en pahalı takım olarak dikkat çeken Rennes'de 25 milyon Euro'luk değeriyle Lovro Majer en dikkat çekici isim konumunda. Bu oyuncunun yanı sıra Jeremy Doku, Sulemana, Malimuendo ve Laborde gibi isimler de takımın etkili silahları. 55 yaşındaki Bruno Genesio'nun çalıştırdığı Rennes, maçlarını 30 bin kişilik Roazhon Park'ta oynuyor.

GRUBUN ZAYIF HALKASI AEK LARNACA

Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca, B Grubu'nun zayıf halkası olarak öne çıkıyor. Grupta şansı en az olan ekip olarak gösterilen takımın piyasa değeri 12 milyon Euro. AEK Larnaca'nın kalecisi ise Göztepe'den transfer edilen Boşnak file bekçisi Kenan Piric. Takımın en önemli isimleri orta sahada forma giyen Gus Ledes, sol kanat oyuncusu Adm Gyurcso, hücum hattında oynayan Omri Altman ve Makedon kaptan Ivan Trickovski. 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Jose Luis Oltra'nın çalıştırdığı AEK Larnaca, maçlarını 8 bin kişilik Georgios Karapatakis stadında oynuyor.

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