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Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sarı lacivertliler Konyaspor deplasmanına çıkacak. 29 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 21:42
Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Austria Wien maçına ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Serdar Aziz ve Joshua King günü bireysel çalışmalarla geçirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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