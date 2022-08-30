TRANSFER HABERİ: Moussa Dembele'den flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray da olmak üzere birçok talibi bulunan yıldız futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu oldu.
Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray da olmak üzere birçok talibi bulunan yıldız futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu oldu.
LYON'UN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!
Alexandre Lacazette'in Lyon'a geri dönmesiyle Dembele'nin yol haritasını nasıl çizeceği belirsizliğini koruyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre; 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Lyon tarafından yapılan yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.
Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Dembele'nin geleceğine henüz karar vermediği ve öncelikle Peter Bosz'un kendisine takımda vereceği rolü öğrenmeyi beklediği ifade edildi.
Kontrat yenileme sürecinin olumsuz sonuçlanması durumunda Dembele'nin son durumunu yakından takip eden kulüplere fırsat doğabileceği kaydedildi.
Söz konusu haberde; Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İtalya'dan Juventus ve İspanya'dan Atletico Madrid'in önümüzdeki yaz transfer dönemi için Dembele'yi bedelsiz olarak kadroya katma konusunda istekli olabileceği kaydedildi.