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TRANSFER HABERİ: Moussa Dembele'den flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Lacazette'in Lyon'a geri dönmesiyle birlikte Moussa Dembele'nin takımdaki geleceği merak oldu. Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan yıldız golcü, Lyon'un sözleşme yenileme teklifine flaş bir yanıt verdi. İşte yaşanan son gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 20:02
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Moussa Dembele'den flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray da olmak üzere birçok talibi bulunan yıldız futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ: Moussa Dembele'den flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

LYON'UN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ!
Alexandre Lacazette'in Lyon'a geri dönmesiyle Dembele'nin yol haritasını nasıl çizeceği belirsizliğini koruyor. Foot Mercato'da yer alan habere göre; 26 yaşındaki hücum oyuncusu, Lyon tarafından yapılan yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Moussa Dembele'den flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Dembele'nin geleceğine henüz karar vermediği ve öncelikle Peter Bosz'un kendisine takımda vereceği rolü öğrenmeyi beklediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Moussa Dembele'den flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kontrat yenileme sürecinin olumsuz sonuçlanması durumunda Dembele'nin son durumunu yakından takip eden kulüplere fırsat doğabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Moussa Dembele'den flaş karar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Söz konusu haberde; Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray, İtalya'dan Juventus ve İspanya'dan Atletico Madrid'in önümüzdeki yaz transfer dönemi için Dembele'yi bedelsiz olarak kadroya katma konusunda istekli olabileceği kaydedildi.

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