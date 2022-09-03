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Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI izle! FB Kayseri maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ali Palabıyık görev yapıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, evinde oynanan mücadeleden mutlak 3 puan hedefinde. Çağdaş Ataş'ın çalıştırdığı Kayserispor ise zorlu deplasmandan galibiyet çıkarmak istiyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 21:40
Fenerbahçe - Kayserispor maçı CANLI izle! FB Kayseri maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe ile Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yapıyor. 4. hakem olarak ise Volkan Bayarslan görev alıyor.

Geçtiğimiz haftada deplasmanda Konyaspor'a mağlup olan Jorge Jesus'un öğrencileri, saha ve seyircisinin önünde telafi peşinde. Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın hesaplarını yapıyor.




FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, King, Pedro

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA SÜPER LİG'DEKİ 53. RANDEVU
Süper Lig tarihinde ilk kez 1973-1974 sezonunda Kayseri'de karşılaşan iki ekip arasındaki 52 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Bu maçlarda Kayserispor 9 kez kazanırken Fenerbahçe ise 32 kez kazandı. 11 maç da berabere bitti. Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008-2009 sezonunda da deplasmanda 1-4'lük sonuçlarla alırken Fenerbahçe ise 2004-2005 sezonunda 7-0 ve 1994-1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti.

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