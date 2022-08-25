Kadıköy'de tur gecesi! İşte Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Avusturya'nın Austria Wien ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı- lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyette gruplara adını yazdıracak. Austria Wien'e tur için en az 3 fark gerekiyor. Konuk ekibin iki farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek.
FENERBAHÇE - A. WIEN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Peres, Novak, İsmail, Mert Hakan, Crespo, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun
Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Handl, Mühl, Koumelio, De Graça, Braundöder, Fischer, Holland, Grüber, Fitz
KADIOĞLU DİNLENDİRİLDİ
Fenerbahçe hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı dinlendirildi. Serdar Aziz, King ve Bruma da antrenmanda yer almadı. Jorge Jesus'un ilk onbirde yine en az 5 kişilik rotasyona gitmesi bekleniyor.
AVRUPA'DA 246'NCI MAÇ
Kanarya, Avrupa kupalarında 246. maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip daha önce oynadığı 245 karşılaşmada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 308 kez havalandırırken, kalesinde ise 357 gol gördü.