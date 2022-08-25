Fenerbahçeli Mauricio Lemos'tan Jorge Jesus ve yeni sözleşme itirafı! "Teklif..."

"JESUS BANA GÜVENDİ"

Sözleşme yenilemesi hakkında henüz konuşmadık. Jorge Jesus geldiğinden beri bana olan güvenini ifade etti. Burada devam edip etmeyeceğime dair son kararı o verecek ancak benim de kendimi göstermem gerekiyor. İlk amacım sözleşmemin sonuna dek burada kalmak. Eğer sözleşme yenilemek için bana teklif gelirse konuşurum. Neler yapılacağına bakarız."