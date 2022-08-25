Fenerbahçeli Mauricio Lemos'tan Jorge Jesus ve yeni sözleşme itirafı! "Teklif..."

"Benim özelliklerime uyan bir antrenörle (Jorge Jesus) iyi bir sezon öncesi kampı geçirdik. Şimdi arka arkaya maç oynama fırsatı buluyorum. Avrupa müsabakaları da dahil birçok maçımız var. En iyi şekilde sahada olmak için antrenmanlarıma devam ediyorum.
"EN KÖTÜ ZAMANIM İTALYA'DA GEÇTİ"
En kötü zamanım İtalya'da geçti. Çok az maç oynadım, devamlılığım yoktu. Bu yüzden İspanya'ya gitmeye ve tekrar kendimi futbolcu gibi hissetmeye ihtiyacım vardı. İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas'a transfer oldum. Bunu özgüven kazanmak ve sahalara geri dönmek için yaptım.
Milli takımda oynamak unutulmaz bir şey. Uruguay'ı savunmak her zaman Uruguaylılar için bir gurur kaynağıdır.
"ÖNCE FENERBAHÇE'YE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞACAĞIM"
Takımınızda sürekli forma giymezseniz milli takımdan kimse sizi aramaz. Bugün kendim için çalışmalarıma devam ediyorum. Her şey zamanla daha iyi olacak. Önce takımıma (Fenerbahçe) yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün bakıldığında milli takımda inanılmaz seviyede bir kadromuz var ama ben ümidimi kaybetmedim. Çalışmaya devam ediyorum. Her şey zamanla rayına oturacak.
"İSTANBUL'DA HAYAT MÜKEMMEL" İstanbul'da hayat mükemmel. Montevideo'ya (Uruguay'ın sahil kenti ve başkenti) benziyor. İnsanlar çok arkadaş canlısı. Türk taraftarlar futbola tutkuyla bakıyor.
"JESUS BANA GÜVENDİ" Sözleşme yenilemesi hakkında henüz konuşmadık. Jorge Jesus geldiğinden beri bana olan güvenini ifade etti. Burada devam edip etmeyeceğime dair son kararı o verecek ancak benim de kendimi göstermem gerekiyor. İlk amacım sözleşmemin sonuna dek burada kalmak. Eğer sözleşme yenilemek için bana teklif gelirse konuşurum. Neler yapılacağına bakarız."