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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, bir önceki hafta da Kasımpaşa deplasmanından 6-0 gibi net bir skorla ayrılmış ve 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Fenerbahçe camiası, bol gollü geçen bu maçlar sonrası, 1988-89 sezonunu anımsamaya başladı. Tesadüf o ki, Fenerbahçe'nin 103 gollü sezonunda da aynı istatistik yakalanmıştı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 16:16
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Bu sezon ligde oynadığı üç maçta 13 gol atan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmalar itibarıyla Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir sezon yaşamadı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

İlk hafta Ümraniyespor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup ederken dün gece oynanan Adana Demirspor mücadelesi de gol yağmuru şeklinde geçti. Sarı lacivertliler, Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle sahada 4-2 üstün ayrılarak ligde liderliği ele geçirdi.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

103 GOLLÜ REKOR KIRILIR MI?

Sezonun ilk 3 maçında rakip filelere 13 gol atıp 4.3 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe'nin rekor için de iştahı kabardı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Süper Lig'de ilk haftalara yüksek gol ortalamasıyla giriş yapan bir takım varsa 'Acaba o rekor kırılır mı?' soruları sorulmaya başlar. Hürriyet'in haberine göre, bu sezonki yüksek gol ortalaması başlangıcı akıllara bir kez daha 1988-89 sezonunu getirdi.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda 19 takımın mücadele ettiği ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru da Fenerbahçe'ye ait.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Tarihi şampiyonluk sezonunda maç başına 2,86'lık gol ortalamasıyla oynayan Fenerbahçe, unutulmaz bir sezon yaparken Aykut Kocaman da 'Gol Kralı' unvanını ele geçiriyordu.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

İLGİNÇ TESADÜF: TAKIM SAYISI YİNE 19

Türkiye, 20 Ocak 1989'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını derinden yaşamış, Samsunspor otobüsünün şarampolden yuvarlandığı kara güne tanıklık etmişti. Bu elim kaza sonrası ligde 19 takım yer almıştı.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Tıpkı rekor sezon gibi 2022 / 23 sezonunda da ligde 19 takımın yer almış olması ilginç bir tesadüf olarak karşımıza çıkıyor. Lig sonunda rekorla ilgili muhtemel gol hesaplamaları yüzdesel bazda değil, yine 36 maç üzerinden değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonu kadrosu şu isimlerden oluşuyordu:

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Toni Schumacher, Murat Aydın, Nurettin Yıldız, Yaşar Duran, Can Barhan, Hikmet Zeydan, Nezihi Tosuncuk, Şenol Ustaömer, İsmail Kartal, Taygun Erdem, Ergin Parlar, Hasan Özdemir, Sedat Karaoğlu, Niyazi, Oğuz Çetin, Hakan Tecimer, Turhan Sofuoğlu, Şenol Çorlu, Serdar Şenkaya, Durmuş Ali Çolak, Bilal Şar, Önder Çakar, Bilal Güven, Müjdat Yetkiner, Mustafa Kurt, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, Hasan Vezir, Erdi Demir, Orhan Kapucu, Zafer Tüzün.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

FENERBAHÇE'NİN 'EN'LERİ

En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)
En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)
En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)
En farklı galibiyetleri: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)
En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)
En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

FENERBAHÇE'NİN 2022 / 23 FİKSTÜRÜ

1. Hafta - Ümraniyespor: 3-3
2. Hafta - Kasımpaşa (D): 0-6
3. Hafta - Adana Demirspor: 4-2
4. Hafta - Konyaspor (D)
5. Hafta - Kayserispor
6. Hafta - BAY
7. Hafta - Alanyaspor
8. Hafta - Beşiktaş (D)
9. Hafta - Karagümrük
10. Hafta - Ankaragücü (D)
11. Hafta - Başakşehir
12. Hafta - İstanbulspor (D)
13. Hafta - Sivasspor
14. Hafta - Giresunspor
15. Hafta - Trabzonspor (D)
16. Hafta - Hatayspor
17. Hafta - Antalyaspor (D)
18. Hafta - Galatasaray
19. Hafta - Gaziantep FK

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

"OFANSİF OLARAK GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Son olarak 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı lacivertliler, kötü seriyi bu sezon kırarak ipi göğüsleme amacında. Bu doğrultuda yeni sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la başlayan sarı-lacivertliler, lig haricinde Avrupa'da da başarı hedefleyecek.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında ofansif olarak daha da güçleneceklerini ifade ederken "Türkiye'de 3 maç oynadık ve 13 gol attık. Bu da ofansif olarak kalitemizi gösteriyor ama biz ofansif olarak gelişmeye devam edeceğiz. Defansif olarak iyi organize olmayan takım ofansif olarak da olamaz. Pedro'yu riske etmek istemedim. O da katılınca ofans gücümüze kalite katacak. Defansta da iyiydik, özellikle Lemos bugün kendi kalitesini gösterdi, iyi performans gösterdi. Uygulamak istediğimiz fikirler oturdukça gelişeceğiz. Ön bölgede hızlı oyuncularımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

"FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ PRESTİJİNİ GERİ KAZANMASI GEREK"

Teknik direktör Jesus, Adana Demirspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında bu konuya vurgu yaparak, "Fenerbahçe'nin Avrupa'daki prestijini tekrar kazanması gerekiyor. Fenerbahçe ben Benfica'da çalışırken yarı final oynamıştı. Bu prestijini yeniden kazanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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