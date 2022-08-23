Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Bu sezon ligde oynadığı üç maçta 13 gol atan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmalar itibarıyla Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir sezon yaşamadı.
İlk hafta Ümraniyespor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup ederken dün gece oynanan Adana Demirspor mücadelesi de gol yağmuru şeklinde geçti. Sarı lacivertliler, Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle sahada 4-2 üstün ayrılarak ligde liderliği ele geçirdi.
103 GOLLÜ REKOR KIRILIR MI?
Sezonun ilk 3 maçında rakip filelere 13 gol atıp 4.3 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe'nin rekor için de iştahı kabardı.