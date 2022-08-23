Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı sonrası sürpriz istatistik! 103 gollü sezon...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında ofansif olarak daha da güçleneceklerini ifade ederken "Türkiye'de 3 maç oynadık ve 13 gol attık. Bu da ofansif olarak kalitemizi gösteriyor ama biz ofansif olarak gelişmeye devam edeceğiz. Defansif olarak iyi organize olmayan takım ofansif olarak da olamaz. Pedro'yu riske etmek istemedim. O da katılınca ofans gücümüze kalite katacak. Defansta da iyiydik, özellikle Lemos bugün kendi kalitesini gösterdi, iyi performans gösterdi. Uygulamak istediğimiz fikirler oturdukça gelişeceğiz. Ön bölgede hızlı oyuncularımız var." değerlendirmesinde bulundu.