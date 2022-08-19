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SON DAKİKA - Fenerbahçe - Austria Wien rövanşını yönetecek hakem açıklandı!

Son dakika spor haberi: Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Austria Wien ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı yönetecek hakem belli oldu. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:36 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:44
SON DAKİKA - Fenerbahçe - Austria Wien rövanşını yönetecek hakem açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Avusturya ekibi Austria Wien'i konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerin tur için büyük avantajı bulunuyor.

Rövanştan da istediği skorla ayrılmak isteyen Kanarya, adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmak istiyor.

25 Ağustos Perşembe günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.

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