SON DAKİKA - Fenerbahçe - Austria Wien rövanşını yönetecek hakem açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Avusturya ekibi Austria Wien'i konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerin tur için büyük avantajı bulunuyor.
Rövanştan da istediği skorla ayrılmak isteyen Kanarya, adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmak istiyor.
25 Ağustos Perşembe günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.