Fenerbahçe Viyana kapısında! İşte Jorge Jesus'un Austria Wien 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Viyana'daki Viola Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek adını play-off turuna yazdırmıştı.

Jorge Jesus ve öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak Kadıköy'e avantajlı dönmeyi ve Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER



Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Graça, Fischer, Braunöder, Wustinger, Huskovic, Fitz, Tabakovic.



Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia.



