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Fenerbahçe Viyana kapısında! İşte Jorge Jesus'un Austria Wien 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için sahaya çıkıyor. Kanarya, play-off turu ilk maçında Avusturya'da Austria Wien ile karşılaşacak. Temsilcimiz, ilk maçta avantajlı skor elde edip yurda dönmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus maç öncesinde ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe Viyana kapısında! İşte Jorge Jesus'un Austria Wien 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Viyana'daki Viola Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek adını play-off turuna yazdırmıştı.

Jorge Jesus ve öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak Kadıköy'e avantajlı dönmeyi ve Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Graça, Fischer, Braunöder, Wustinger, Huskovic, Fitz, Tabakovic.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, Zajc, Lincoln, Rossi, Valencia.


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