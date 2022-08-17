Haberler Fenerbahçe Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla parmak ısırtıyor. Son olarak Kasımpaşa maçına attığı 2 golle damgasını vuran 17 yaşındaki futbolcu ele avuca sığmıyor. Genç yıldız, göz dolduran grafiğiyle şimdiden Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Birçok takım scoutlarını Arda Güler'i izlemek için görevlendirdi. Sarı-lacivertli yönetimin çok şeyler beklediği yıldız futbolcu ile ilgili yaşanan son gelişmeler gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:34
Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Spor Toto Süper Lig'de Arda Güler fırtınası esiyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcusu, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Son olarak Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan 17 yaşındaki futbolcu resital sundu.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Attığı 2 golle karşılaşmaya damgasını vuran Arda Güler, tarihe geçti.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Oyuna 68. dakikada dahil olan genç yıldız son dakikalara iki gol birden sığdırdı ve Süper Lig'de 5 gole ulaşan en genç futbolcu unvanını aldı.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Arda Güler'in sergilediği bu grafik, Avrupa ekiplerinin de gözünden kaçmıyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Birçok Avrupa devi, Fenerbahçe'nin '10 numarasını' yakından takip ediyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

PSG, Dortmund, Ajax, Liverpool, Arsenal, Manchester City scoutları genç yıldızı yakından takip ediyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

GENÇLERBİRLİĞİ SONRAKİ SATIŞTAN PAYI BEKLİYOR!
Arda'nın golleri sadece sarı-lacivertli taraftarların değil, Gençlerbirliği'nin de yüzünü güldürüyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Genç futbolcu performansını artırdıkça piyasa değeri yükseliyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Başkent ekibi de hem onu alt yapısından yetiştirmenin gururunu yaşıyor hem de gelecekte elde edeceği kazancı nasıl harcayacağını planlıyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği'nin maddi zorluklarından yararlanmak isteyenler kulübün kapısını aşındırıyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Ancak Gençlerbirliği'nin bu değeri ucuza vermeye hiç niyeti yok.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Akşam'ın haberine göre; Daha önceki Gençlerbirliği Yönetimi'nin kapısını çalan bazı futbol tacirleri, Arda'nın sonraki satıştan yüzde 20'lik payı için 1.5 milyon euro teklif etti.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Yeni seçilen yönetime ise bu konuda gelen teklifler 3 milyon euro.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

5 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Buna rağmen Başkent ekibinin yönetimi, Arda'daki payını 5 milyon eurodan aşağı satmak niyetinde değil.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Yapılan hesaplamalar genç oyuncunun 25-30 milyon euro civarında bir değere ulaşacağını gösteriyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Başkent ekibi de bu muhtemel değer üzerinden hesap yapıyor.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Olası bir satıştan gelecek para yine altyapıya harcanacak. Yönetim kesinlikle bu parayı borç kapatmak ve transfer tahtasını açtırmak için kullanmayacak.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Transfer tahtasını açtırmak için gerekli olan 40 milyon TL'lik kaynak, başka yollardan karşılanacak.

Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Bu konudaki çalışmalar sürüyor. Arda Güler'in olası satışından gelecek para ise kulübü daha ileriye taşıyacak gençlere ayrılacak.

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