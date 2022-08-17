Flaş Arda Güler kararı! 5 milyon euro'ya...

Spor Toto Süper Lig'de Arda Güler fırtınası esiyor.
Spor Toto Süper Lig'de Arda Güler fırtınası esiyor.
Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcusu, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.
Son olarak Kasımpaşa maçında oyuna sonradan dahil olan 17 yaşındaki futbolcu resital sundu.
Attığı 2 golle karşılaşmaya damgasını vuran Arda Güler, tarihe geçti.
Oyuna 68. dakikada dahil olan genç yıldız son dakikalara iki gol birden sığdırdı ve Süper Lig'de 5 gole ulaşan en genç futbolcu unvanını aldı.
Arda Güler'in sergilediği bu grafik, Avrupa ekiplerinin de gözünden kaçmıyor.
Birçok Avrupa devi, Fenerbahçe'nin '10 numarasını' yakından takip ediyor.
PSG, Dortmund, Ajax, Liverpool, Arsenal, Manchester City scoutları genç yıldızı yakından takip ediyor.
GENÇLERBİRLİĞİ SONRAKİ SATIŞTAN PAYI BEKLİYOR!
Arda'nın golleri sadece sarı-lacivertli taraftarların değil, Gençlerbirliği'nin de yüzünü güldürüyor.
Genç futbolcu performansını artırdıkça piyasa değeri yükseliyor.
Başkent ekibi de hem onu alt yapısından yetiştirmenin gururunu yaşıyor hem de gelecekte elde edeceği kazancı nasıl harcayacağını planlıyor.
Transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği'nin maddi zorluklarından yararlanmak isteyenler kulübün kapısını aşındırıyor.
Ancak Gençlerbirliği'nin bu değeri ucuza vermeye hiç niyeti yok.
Akşam'ın haberine göre; Daha önceki Gençlerbirliği Yönetimi'nin kapısını çalan bazı futbol tacirleri, Arda'nın sonraki satıştan yüzde 20'lik payı için 1.5 milyon euro teklif etti.
Yeni seçilen yönetime ise bu konuda gelen teklifler 3 milyon euro.
5 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
Buna rağmen Başkent ekibinin yönetimi, Arda'daki payını 5 milyon eurodan aşağı satmak niyetinde değil.
Yapılan hesaplamalar genç oyuncunun 25-30 milyon euro civarında bir değere ulaşacağını gösteriyor.
Başkent ekibi de bu muhtemel değer üzerinden hesap yapıyor.
Olası bir satıştan gelecek para yine altyapıya harcanacak. Yönetim kesinlikle bu parayı borç kapatmak ve transfer tahtasını açtırmak için kullanmayacak.
Transfer tahtasını açtırmak için gerekli olan 40 milyon TL'lik kaynak, başka yollardan karşılanacak.
Bu konudaki çalışmalar sürüyor. Arda Güler'in olası satışından gelecek para ise kulübü daha ileriye taşıyacak gençlere ayrılacak.