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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kasımpaşa - F.Bahçe maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de heyecan ikinci hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe kritik maçta karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:39
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kasımpaşa - F.Bahçe maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor.

İlk maçında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor.

Sarı-lacviertlilerde hedef, Kasımpaşa engelini aşıp Süper Lig'deki ilk galibiyetine ulaşmak. Ev sahibi ekip de dev rakibini eli boş göndermenin peşinde.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçını haberimizden takip edebilirsiniz...




KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zacj, Lincoln, King, Valencia

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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