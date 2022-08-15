Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kasımpaşa - F.Bahçe maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor.
İlk maçında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor.
Sarı-lacviertlilerde hedef, Kasımpaşa engelini aşıp Süper Lig'deki ilk galibiyetine ulaşmak. Ev sahibi ekip de dev rakibini eli boş göndermenin peşinde.
Kasımpaşa Fenerbahçe maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graova, Petretta, Celina, Aytaç, Fall, Eysseric, Hajradinovic, Hasan Emre, Bahoken
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Henrique, Szalai, Ferdi, Emre, Arao, Zacj, Lincoln, King, Valencia
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 21:45'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.