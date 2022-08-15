Jorge Jesus Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Teknik direktör Jorge Jesus Kasımpaşa Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, bugünkü maçı kolaylaştırdılar. Hızlı, tempolu, sert başladık. Güzel bir galibiyet. Fenerbahçe forvetleri bugün durdurulamadı"

"Arda henüz 17 yaşında. Daha öğreneceği çok şey var. Henüz üst seviye bir oyuncu değil, ancak olacak. 'Kendini gösterme baskısı altında oynama' dedim ona. Bugün oyuna girdikten sonra toparladı ve gollerini attı. Arda'nın geleceği çok parlak."