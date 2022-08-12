Willian için 2 teklif

Brezilya basını, Willian iddiasında ısrarlı... 34 yaşındaki yıldızın, Corinthians'tan ayrılmak için alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, Fenerbahçe ve Fulham'ın oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğu bildirildi.
Brezilyabasını, Willian iddiasında ısrarlı... 34 yaşındaki yıldızın, Corinthians'tan ayrılmak için alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, Fenerbahçe ve Fulham'ın oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğu bildirildi. 2021'de Arsenal'den bedelsiz bir şekilde Corinthians'a transfer olan sol açık, burada 36 maça çıkıp 1 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Willian'ın 1.5 yıl daha sözleşmesi var.