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Willian için 2 teklif

Brezilya basını, Willian iddiasında ısrarlı... 34 yaşındaki yıldızın, Corinthians'tan ayrılmak için alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, Fenerbahçe ve Fulham'ın oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Willian için 2 teklif
Brezilya basını, Willian iddiasında ısrarlı... 34 yaşındaki yıldızın, Corinthians'tan ayrılmak için alacaklarından vazgeçtiği belirtilirken, Fenerbahçe ve Fulham'ın oyuncuyla ilgilenen takımlar olduğu bildirildi. 2021'de Arsenal'den bedelsiz bir şekilde Corinthians'a transfer olan sol açık, burada 36 maça çıkıp 1 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Willian'ın 1.5 yıl daha sözleşmesi var.
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