Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Son dakika spor haberi: Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen ve takımdaki geleceği merak edilen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın yeni adresiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Golcü futbolcunun ayrılığı kafaya koyduğu ve menajerine kulüp bulması talimatı verdiği öğrenildi. Süper Lig'de golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. Transferin başkan tarafından da doğrulandığı ve imzaların atılması halinde tarihe geçeceği ifade edildi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 13:12
TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Edinilen bilgiye göre Zamalek Başkanı Mortada Mansour'a yakın kaynaklar Zamalek'in iki yabancı futbolcunun transferinde sona yaklatığını ve bu transferlerden birinin ise Vincent Aboubakar olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de iki ayrı dönemde Beşiktaş forması giyen ve 2 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası sevinci yaşayan Vincent Aboubakar sürpriz bir kararla Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan fakat ligin son haftalarında sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemeyince forma giyemeyen Aboubakar, Al-Nassr'da 24 karşılaşmada 8 gol atarken 4 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Aboubakar, Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Kulüpte yaşanan maddi kriz nedeniyle Kamerunlu yıldızın ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Yıldız golücünün menajerine yeni takım bulması için talimat verdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Kamerunlu forvetin Al-Nassr'dan ayrılarak yeniden Süper Lig'e dönüş hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Vincent Aboubakar için özellikle Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddiaları büyük yankı uyandırmıştı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın Weghorst, Galatasaray'ın ise Seferovic'i kadrosuna katmasıyla iki kulübe transferi zor olan Aboubakar'ın Fenerbahçe'nin radarında olduğu ve başkan Ali Koç'un Kamerunlu forvet için girişimde bulunabileceği aktarılmıştı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

ABOUBAKAR ZAMALEK'E DOĞRU!
Milliyet'in haberine göre; Mısır Ligi ekibi Zamalek, Vincent Aboubakar transferinde sona yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Başkana yakın isimlerin Kamerunlu golcünün transferini doğruladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Mısır basınından Koora'da yer alan habere göre Vincent Aboubakar, Zamalek'e transfer olmak için tek bir şart koştu.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Aboubakar'ın Mısır kulübünden yıllık 5 milyon dolar talep ettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Haberde Zamalek yönetiminin Aboubakar ile pazarlıklara devam ettiği ve yıllık ücreti konusunda indirime gitmesi için bir talepte bulunabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Aboubakar'ın Al-Nassr'da yıllık 5 milyon dolar kazandığı aktarılırken Zamalek'in bu maaşı vermesi durumunda Mısır futbol tarihinin en yüksek maaş alan futbolcusunun Aboubakar olacağı belirtildi.

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