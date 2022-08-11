TRANSFER HABERİ: Aboubakar'dan menajerine talimat! Yeni adresi belli oldu

Edinilen bilgiye göre Zamalek Başkanı Mortada Mansour'a yakın kaynaklar Zamalek'in iki yabancı futbolcunun transferinde sona yaklatığını ve bu transferlerden birinin ise Vincent Aboubakar olduğunu belirtti.
Edinilen bilgiye göre Zamalek Başkanı Mortada Mansour'a yakın kaynaklar Zamalek'in iki yabancı futbolcunun transferinde sona yaklatığını ve bu transferlerden birinin ise Vincent Aboubakar olduğunu belirtti.
Süper Lig'de iki ayrı dönemde Beşiktaş forması giyen ve 2 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası sevinci yaşayan Vincent Aboubakar sürpriz bir kararla Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu.
Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan fakat ligin son haftalarında sözleşme yenileme görüşmelerinde ilerleme kaydedilemeyince forma giyemeyen Aboubakar, Al-Nassr'da 24 karşılaşmada 8 gol atarken 4 asist yaptı.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Aboubakar, Al-Nassr'dan ayrılmak istiyor.
Kulüpte yaşanan maddi kriz nedeniyle Kamerunlu yıldızın ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.
Yıldız golücünün menajerine yeni takım bulması için talimat verdiği iddia edildi.
Kamerunlu forvetin Al-Nassr'dan ayrılarak yeniden Süper Lig'e dönüş hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.
Vincent Aboubakar için özellikle Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddiaları büyük yankı uyandırmıştı.
Beşiktaş'ın Weghorst, Galatasaray'ın ise Seferovic'i kadrosuna katmasıyla iki kulübe transferi zor olan Aboubakar'ın Fenerbahçe'nin radarında olduğu ve başkan Ali Koç'un Kamerunlu forvet için girişimde bulunabileceği aktarılmıştı.
Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'ye Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi.
ABOUBAKAR ZAMALEK'E DOĞRU!
Milliyet'in haberine göre; Mısır Ligi ekibi Zamalek, Vincent Aboubakar transferinde sona yaklaştı.
Başkana yakın isimlerin Kamerunlu golcünün transferini doğruladığı öğrenildi.
Mısır basınından Koora'da yer alan habere göre Vincent Aboubakar, Zamalek'e transfer olmak için tek bir şart koştu.
Aboubakar'ın Mısır kulübünden yıllık 5 milyon dolar talep ettiği ifade edildi.
Haberde Zamalek yönetiminin Aboubakar ile pazarlıklara devam ettiği ve yıllık ücreti konusunda indirime gitmesi için bir talepte bulunabileceği aktarıldı.
Aboubakar'ın Al-Nassr'da yıllık 5 milyon dolar kazandığı aktarılırken Zamalek'in bu maaşı vermesi durumunda Mısır futbol tarihinin en yüksek maaş alan futbolcusunun Aboubakar olacağı belirtildi.