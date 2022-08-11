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Slovacko Fenerbahçe canlı izle | Slovacko Fenerbahçe canlı | FB maçı canlı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Kadıköy'de aldığı 3-0'lık skorun ardından büyük bir avantaja sahip. Slovacko - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 19:55
Slovacko Fenerbahçe canlı izle | Slovacko Fenerbahçe canlı | FB maçı canlı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Kadıköy'de aldığı 3-0'lık skorun ardından büyük bir avantaja sahip. Slovacko - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Slovacko: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Sasinka, Holzer.

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Luan Peres, Lemos, Osayi-Samuel, Rossi, Crespo, İsmail, Arda Güler, Bruma, Serdar Dursun.

LINCOLN DAMGA VURDU!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakaya 2 gol 1 asist yapan Lincoln Henrique damga vurdu.

SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos'ta İstanbul'da Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında 8 Ağustos'ta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Avrupa mücadelesinde deplasman maçına 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.

Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

JESUS'UN FENERBAHÇE İLE DÖRDÜNCÜ AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımının başında dördüncü Avrupa maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen (0-0 / 1-2) sarı-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovacko önünde galibiyetle (3-0) tanıştı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin başında yer aldığı 4. Avrupa kupası maçında Çekya temsilcisine karşı play-off turuna çıkabilmek için ter döküyor.

AVRUPA KUPALARINDA 244. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'nın Slovacko takımına konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 243 müsabakada 88 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 305 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.

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