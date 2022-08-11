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Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde Kim Min-Jae'nin satışının ardından, bir yıldızı daha gitmesine kesin gözüyle bakılıyor; Atilla Szalai. Macar futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekerken, flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Attila Szalai'nin görüştüğü o kulüp ve ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:27
Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Sarı lacivertlilerde stoper arayışları sürüyor.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Kanarya, Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas halindeydi.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Yıldız futbolcunun Napoli'ye gitmesi sonrası Attila Szalai'ye de talipler olduğu belirtilmişti.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Szalai için İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın istekli olduğu haberleri basına yansımıştı.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Macar futbolcu için İngiliz medyasından bir haber daha geldi.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Express.co adlı internet sitesinden derlediği habere göre, West Ham United, 24 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmadı.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Ancak İngiliz ekibinin, Szalai için henüz resmi teklif yapmamış olmasına rağmen Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

West Ham'ın, Szalai'nin yanı sıra Thilo Kehrer'i de transfer etmek için PSG ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Szalai'ye West Ham'ın haricinde Zenit'in de ilgisinin olduğu vurgulandı.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Attila Szalai'nin sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Yıldız stoperin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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