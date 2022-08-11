Fenerbahçeli Atilla Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde stoper arayışları sürüyor.
Kanarya, Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas halindeydi.
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde stoper arayışları sürüyor.
Kanarya, Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle temas halindeydi.
Yıldız futbolcunun Napoli'ye gitmesi sonrası Attila Szalai'ye de talipler olduğu belirtilmişti.
Szalai için İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ın istekli olduğu haberleri basına yansımıştı.
Macar futbolcu için İngiliz medyasından bir haber daha geldi.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Express.co adlı internet sitesinden derlediği habere göre, West Ham United, 24 yaşındaki savunmacı için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmadı.
Ancak İngiliz ekibinin, Szalai için henüz resmi teklif yapmamış olmasına rağmen Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
West Ham'ın, Szalai'nin yanı sıra Thilo Kehrer'i de transfer etmek için PSG ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.
Attila Szalai'nin sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Yıldız stoperin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
1.92 boyundaki stoper kariyerinde, Mezőkövesd, Apol. Limassol ve Rapid Wien II gibi takımlarda da boy göstermişti.
Szalai geçen sezon sarı lacivertli formayla 42 maça çıktı.
Szalai, 42 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle oynadı.